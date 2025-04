„Oceanhorn: Chronos Dungeon“ kehrt bald in den App Store zurück

Wie schnell die Zeit vergeht, das ist einfach unglaublich. 2013 ist der erste Teil von Oceanhorn im App Store erschienen und ich erinnere mich immer noch gerne an diesen Klassiker zurück. Auch heute ist dieses epische Abenteuer immer noch eine Empfehlung wert und kann für 7,99 Euro auf iPhone und iPad geladen werden. Holt das auf jeden Fall mal nach, wenn ihr Oceanhorn bisher noch nicht gespielt habt.

Das finnische Entwicklerteam war seitdem nicht untätig und hat neben einem zweiten Teil, der mich allerdings nicht ganz so gefesselt hat, auch einen Retro-Ableger veröffentlicht. Anfang 2021 startete Oceanhorn: Chronos Dungeon auf Apple Arcade. Mittlerweile ist der Titel aber nicht mehr auf Apples Spiele-Plattform erhältlich, sondern bereitet sich auf einen klassischen Re-Launch vor.

Das erwartet euch in Oceanhorn: Chronos Dungeon

Noch im zweiten Quartal 2025 wird Oceanhorn: Chronos Dungeon wieder für iPhone und iPad erhältlich sein – mit welchem Bezahl-Modell, das hat man bisher allerdings nicht verraten. Ganz im Gegenteil natürlich zum Spiel selbst, denn am Spielprinzip dürfte sich nichts ändern.

Oceanhorn: Chronos Dungeon ist zeitlich nach dem Ende von Oceanhorn 2: Knights of the Lost Realm angelegt und spielt etwa 200 Jahre nach der Katastrophe. Das Königreich Arkadien ist mittlerweile in viele kleine Inseln der Uncharted Seas aufgeteilt, das alte Wissen und die Lebensweise Arkadiens sind noch immer anerkannt, aber geraten zunehmend in Vergessenheit. Umherziehende Gruppen von Direfolk, Goblins und Ogres aus den Outlands besiedeln das Land, und unter der Meeresoberfläche leben weitere gefährliche Spezies.

Die Entwickler beschreiben das Spiel als „Co-op Abenteuer“, das mit 1 bis 4 Personen absolviert werden kann. Dabei kämpft ihr euch von Höhle zu Höhle, erledigt alle Gegner und sammelt immer neue Gegenstände und Verbesserungen. Erste Eindrücke liefert euch der folgende Trailer zum Spiel.