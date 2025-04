Soundcore AeroClip: Neuer Open-Ear-Kopfhörer startet in Deutschland

Einige Wochen nach dem Start in den USA bietet die Anker-Tochtermarke Soundcore seine neuen Open-Ear-Kopfhörer AeroClip auch in Deutschland an. Das neue Modell ist ab sofort in drei verschiedenen Farben für 129,99 Euro (Amazon-Link) erhältlich. Midnight, Champagne Mist und Rosy Brown sind ohne Marketing-Sprech Schwarz, Weiß/Gold und Beere.

Das Open-Ear-Design ist vor allem für alle Personen spannend, die sich ungern In-Ear-Kopfhörer ins Ohr schieben. Genau das empfindet auch meine Frau als unangenehm, weshalb ich ihr vor einiger Zeit AirPods ohne Pro besorgt habe. Aber auch die tun ihr nach einiger Zeit im oder am Ohr weh.

Genau aus diesem Grund haben wir vor einiger Zeit die Soundcore C40i ausprobiert und an der Idee Gefallen gefunden. Anker beschreibt das Konzept als Open-Ring-Design, als eine Art Ohrklammer. Und genau so wird auch der neue Soundcore AeroClip am Ohr befestigt. Für Anker ist das sogar ein „Mode-Accessoire“, ganz so weit würde ich bei der Beschreibung nun aber nicht gehen.

Die Art des Tragens ist auf den ersten Blick sicherlich gewöhnungsbedürftig, meine Frau und ich haben es aber sehr angenehm empfunden. Man verspürt keinen Druck im Ohr und auch das Problem des Herausrutschens gibt es mit den Soundcore AeroClip nicht. Zudem ist ja da noch eine Sache, die Nutzerinnen und Nutzern von In-Ear-Kopfhörern wie den AirPods definitiv kennen: Es sammelt sich unweigerlich Ohrenschmalz an. Genau das kann dank des offenen Designs bei den neuen Soundcore-Kopfhörern nicht passieren.

Wie steht es um den Klang der Soundcore AeroClip?

„Unsere Produktentwickler haben über 2.000 Prototypen für das perfekte Ergebnis und den besten Tragekomfort der soundcore AeroClip getestet. Würde man nicht die Songs hören, wäre es schnell vergessen, dass man gerade Kopfhörer trägt. Ganz ohne Abstriche beim Klang, was die LDAC-Funktion eindrucksvoll belegt“, sagt Gaspar Xie, General Manager von Anker Innovations in der DACH- und Benelux-Region.

Im direkten Vergleich zu den bisherigen Modellen konnte ich persönlich eine deutliche Verbesserung feststellen. Beim von uns bereits ausprobierten Vorgänger hatte ich das Gefühl, dass der „Lautsprecher“ nicht ganz perfekt an der richtigen Stelle lag, der Klang war daher relativ leise und ein wenig dumpf.

Das ist bei den neuen Soundcore AeroClip ganz anders. Bei einem offenen Design und der wirklich kompakten Bauform darf man sicherlich kein HiFi-Erlebnis erwarten, insgesamt würde ich den Klang aber als ziemlich gut bewerten. Wir haben den Kopfhörer regelmäßig im Einsatz, um neben dem schlafenden Kind noch eine Serie auf dem iPad zu Ende zu schauen und sind damit sehr zufrieden.

Was gibt es sonst noch zu den Kopfhörern zu sagen? Die Akkulaufzeit beträgt acht Stunden pro Ladung, mit dem Ladecase kommt man auf bis zu 32 Stunden. Der kleine Ring zwischen den beiden Knubbeln besteht im Inneren aus einem 0,5 Millimeter dünnen Titandraht und hält über 20.000 Biegungen aus. Trotzdem sind die Ohrteile nur jeweils 5,9 Gramm schwer und mit einer IPX4-Zertifizierung gegen leichten Regen geschützt. Mit im Lieferumfang enthalten sind zusätzliche Ohrpolster, die wir selbst aber nicht benötigt haben.