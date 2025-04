So gehts: Roborock Saugroboter mit Matter in HomeKit verfügbar machen

Seit iOS 18.4 lassen sich kompatibel Saug- und Wischroboter mit Matter in HomeKit anzeigen und steuern. Ein klarer Vorteil ist, dass man den Roboter via HomeKit in Automationen integrieren kann, was ich durchaus praktisch finde. Ich habe mir jetzt eine Automation angelegt, dass der Roboter mit seiner Arbeit beginnt, wenn ich das Haus verlasse. Leider passiert es mir viel zu oft, dass ich den Boden aufgeräumt und das Haus verlassen habe, aber den Roboter nicht manuell gestartet habe – das ist ärgerlich, da dann niemand aufräumt, wenn ich nicht da bin.

Roborock hat das Matter-Update pünktlich zum Start von iOS 18.4 am 1. April verfügbar gemacht. Folgende Modelle sind mit Matter kompatibel:

Anleitung: Roborock Saugroboter in HomeKit hinzufügen

Prüft, ob euer Roboter die aktuelle und richtige Firmware installiert hat. In der Roborock-App werden Firmware-Updates im „Profil“ unter „Einstellungen“ und „Firmware-Aktualisierung“ angezeigt oder direkt in den jeweiligen Geräte-Einstellungen. Ruft nun die Einstellungen des Roboters über das kleine Zahnrad im Bereich „Geräte“ auf. Sucht den Eintrag „Mit Matter Netzwerk verbinden“. Schritt-für-Schritt werdet ihr nun angeleitet, um den Roboter via Matter in HomeKit zu bringen. Dabei wird ein Matter-Code erstellt, denn ihr euch speichern solltet.

Roborock Saugroboter in HomeKit steuern

Nachdem der Roborock Saugroboter erfolgreich in HomeKit integriert ist, könnt ihr ihn in der Home-App aufrufen und steuern. Da Matter für Saug- und Wischroboter noch als rudimentär zu bezeichnen ist, gibt es nur wenige Optionen und Möglichkeiten. Ihr könnt den Roboter starten und stoppen sowie zwischen „Saugen“, „Wischen“ oder „Beides“ wählen. Darüber hinaus könnt ihr festlegen, welche Räume gereinigt werden sollen.

In den Einstellungen lässt sich zudem der Akkustatus einsehen, die Raumzuordnung ändern oder eben Automationen anlegen. Die Roborock-App ist aber weiterhin die erste Anlaufstelle, um Feinjustierungen vorzunehmen.