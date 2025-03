Soundcore AeroClip: Neue Open-Ear-Kopfhörer in den USA gestartet

Bereits seit einiger Zeit bietet Anker mit seiner Audio-Marke Soundcore Open-Ear-Kopfhörer an. Die Soundcore C40i können aktuell mit einem Gutscheincode für 89,99 Euro bei Amazon bestellt werden. Solltet ihr euch für Kopfhörer dieser Art interessieren, könnte ein bisschen Geduld aber nicht schaden.

In den USA hat Anker mit den Soundcore AeroClip bereits ein weiteres Modell an den Start gebracht, dass sich anscheinend etwas über den C40i positioniert. Aktuell werden die Kopfhörer auf der US-Seite von Soundcore für 129,99 Dollar in drei verschiedenen Farben verkauft.

Die Soundcore AeroClip werden ans Ohr geklemmt

Genau wie die C40i werden die Soundcore AeroClip nichts ins Ohr gesteckt, sondern ans Ohr geklemmt. Das funktioniert tatsächlich ziemlich gut und sorgt für deutlich weniger Druckgefühl im Ohr, meine Frau nutzt ihre C40i jedenfalls sehr gerne. Bei den AirPods klagt sie dagegen immer wieder über leichte Schmerzen im Ohr.

Die Soundcore AeroClip verfügen über einen 12 Millimeter großen Treiber, der für kraftvollen Klang im Ohr sorgen soll. Ob das tatsächlich so stimmt, werden wir natürlich erst überprüfen müssen. Klar ist dagegen, dass die Kopfhörer über ein IPX4-Rating verfügen und gegen Wasserspritzer geschützt sind. Außerdem gibt es am Ring, der die beiden Teile des Kopfhörers verbindet, eine Tap-Zone zur Steuerung der Musik und zum Annehmen von Anrufen.

Dass die Soundcore AeroClip bereits in den USA verfügbar sind, aber hierzulande noch nicht auf der Hersteller-Webseite auftauchen, ist nichts ungewöhnliches. Bereits bei den wirklich sehr empfehlenswerten Liberty 4 Pro hat sich Soundcore für einen frühzeitigen Launch in den USA entschieden, während wir in Deutschland erst einige Wochen später an der Reihe waren. Sobald die Soundcore AeroClip hierzulande auftauchen, melden wir uns auf jeden Fall noch mal mit einem weiteren Artikel und im besten Fall mit eigenen Eindrücken.