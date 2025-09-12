Soundcore AeroFit 2 AI Assistant: Mit Live-Übersetzungen

Anker macht, was Apple nicht will

Fabian2 Kommentare zu Soundcore AeroFit 2 AI Assistant: Mit Live-Übersetzungen
Live-Übersetzungen in 100 Sprachen

Erst gestern mussten wir vermelden, dass die neuen Live-Übersetzungen mit den AirPods und einem iPhone mit iOS 26 und Apple Intelligence in der EU mit großen Einschränkungen verbunden sind. Hier in Deutschland werden wir das Feature vorerst nicht nutzen können – vermutlich weil Apple Sorge vor dem Datenschutz hat oder die Sachen zumindest vor Freischaltung des Features klären möchte.

Während uns Apple die neuen Live-Übersetzungen mit den AirPods also noch nicht direkt bietet, sieht es bei anderen Herstellern ganz anders aus. Auf Amazon ist eine Produktseite der neuen Soundcore AeroFit 2 AI Assistant Kopfhörer von Anker aufgetaucht. Diese lassen sich ab sofort zum Preis von 149,99 Euro (Amazon-Link) vorbestellen und sollen noch im September ausgeliefert werden.


Soundcore AeroFit 2 AI Assistant beherrschen Live-Übersetzungen in 100 Sprachen

Die neuen Open-Ears bieten nicht nur einen integrierten AI Assistenten, dem man Fragen stellen kann. Es sind auch Live-Übersetzungen integriert – und die begrenzen sich nicht nur auf einige wenige Sprachen. Anker verspricht akkurate Übersetzungen in 100 verschiedenen Sprachen. Wenn das tatsächlich funktionieren würde, wäre das tatsächlich ein Game-Changer.

Sprachbefehl mit den Soundcore AeroFit 2 AI Assistant

Ich sehe mich jedenfalls schon beim Praxis-Test im Linienbus. „Guck dir mal den doofen Deutschen an, der setzt sich direkt neben uns, obwohl der ganze Bus leer ist. Will der Stress oder was?“ Ich bin gespannt, wie die Sache läuft.

Bei den Soundcore AeroFit 2 AI Assistant handelt es sich um Open-Ear-Kopfhörer, die über das Ohr gelegt werden. Die Ohrteile lassen sich dabei frei verstellen, um eine möglichst gute Passform zu gewährleisten. Anker verspricht besseren und komfortableren Halt sowie mehr Bass. Die Produktseite bei Amazon ist noch längst nicht vollständig. In den kommenden Tagen dürften wir also noch mehr über die neuen Anker-Kopfhörer erfahren. Wir werden dabei natürlich vor allem die Live-Übersetzungen im Auge behalten. Sobald wir sie in die Hände bekommen, steht auf jeden Fall ein Praxis-Test an.

