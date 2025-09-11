Keine Live-Übersetzungen mit den AirPods in der EU

Große Einschränkungen für uns

Fabian8 Kommentare zu Keine Live-Übersetzungen mit den AirPods in der EU
Hinweis: Artikel enthält Affiliate-Links. Was ist das?

Live-Übersetzungen mit den AirPods

Erst gestern haben wir eine positive Meldung mit euch teilen können: Für die neuen Live-Übersetzungen mit den AirPods sind keine neuen AirPods Pro 3 notwendig. Sie funktionieren auch mit der Vorgänger-Generation sowie mit den AirPods 4. Neben der Tatsache, dass man ein iPhone mit Apple Intelligence und iOS 26 benötigt, gibt es allerdings noch eine viel größere Einschränkung.

So hat MacRumors in einem Support-Dokument von Apple den folgenden Hinweis entdeckt: „Die Live-Übersetzung mit AirPods ist nicht verfügbar, wenn Sie sich in der EU befinden und das Land oder die Region Ihres Apple-Kontos ebenfalls in der EU liegt.“


So sieht es für uns ziemlich bescheiden aus. Durch die Regelung ergeben sich einige seltsame Konstellationen, wann genau die Live-Übersetzungen möglich sind und wann nicht.

  • Deutsche in Amerika? Das Feature funktioniert.
  • Deutsche in Frankreich? Keine Live-Übersetzungen.
  • Schweizer in Frankreich? Live-Übersetzungen möglich.
  • Deutsche in der Schweiz? Ebenfalls kein Problem.
  • Amerikaner in Deutschland? Funktioniert.

Apple hält sich mit einer Erklärung für die Beschränkung zwar bedeckt, doch vieles deutet darauf hin, dass mal wieder rechtliche Hürden dahinterstecken. Vor allem die neue EU-Verordnung zur Künstlichen Intelligenz sowie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) legen strenge Regeln für Sprach- und Übersetzungsdienste fest. Im besten Fall schaut sich Apple erst einmal an, wie die neue Funktion mit den ganzen Regelungen übereinkommt – und schaltet sie dann nachträglich frei. Es könnte aber auch durchaus sein, dass wir auf unbestimmte Zeit warten müssen.

Diese Sprachen sind zum Start mit dabei

Ohnehin ist das Feature zum Start noch relativ eingeschränkt – ganz egal, ob in der EU oder woanders. Laut Apple-Webseite funktioniert es zu Beginn nur auf Englisch, Deutsch, brasilianischem Portugiesisch, Spanisch und Französisch. Es soll sich aber etwas tun. Apple hat für später in diesem Jahr bereits eine Unterstützung für Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch angekündigt.

Für uns steht demnächst wohl ein Urlaub in Großbritannien oder der Schweiz an, damit wir die neuen Live-Übersetzungen mal ausprobieren können.

Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,...
Apple AirPods Pro 3 Kabellose In‑Ear Kopfhörer, Aktive Geräuschunterdrückung,...
  • DIE WELTBESTE AKTIVE GERÄUSCHUNTERDRÜCKUNG BEI IN‑EAR KOPFHÖRERN – Reduziert bis zu 2x mehr unerwünschte Geräusche als die AirPods Pro 2,...
  • BAHNBRECHENDE AUDIO PERFORMANCE – Erlebe fantastischen, dreidimensionalen Sound mit den AirPods Pro 3. Eine neue akustische Architektur liefert...
249,00 EUR Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Affiliate-Link - letztes Update: 11.09.2025

Anzeige

Fabian
Ich bin seit dem Start dieses Blogs im Jahr 2010 dabei und schreibe weiterhin gerne informative Artikel über Apps und Gadgets. Besonders freue ich mich neben neuen Smart Home Geräten auch immer wieder über kleine Spiele für iPhone und iPad, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann.

Mehr rund um AirPods erfahren

Kommentare 8 Antworten

  1. Ich habe es hier auch geschrieben. Es liegt nicht an Apple. Das Problem liegt an der EU. Es macht einfach keinen Sinn, dass Apple ein Killer-Feature entwickelt und es nicht einsetzt. Wozu? Damit viele sich bei der Konkurrenz neue In-Ear-Kopfhörer kaufen?
    Dasselbe betrifft die Sport-App von Apple. Die App ist fertig. Da ist sogar Bundesliga dabei. Aber in EU können wir das nicht nutzen. Dass dies an Apple liegt, macht absolut keinen Sinn. Entweder liegt es an der EU, oder Apple mag uns nicht. Was aber auch erklären würde, wieso wir 37 % mehr für das IPhone zahlen müssen als Amis.

    Antworten

  3. Die Datenschutzgrundverordnung schützt auch unsere Daten. Technisch geht natürlich alles, aber ich will lieber das da jemand hinschaut und Regeln erstellt. Das war der Grund warum ich mal zu Apple gewechselt habe…jetzt holt es sie selber ein

    Antworten

  4. Ich bin gespannt, ob es sich so verhält. Dann könnte man es leicht umgehen, wenn sich zB eine Schweizer Apple ID besorgt. Ich habe seit Jahren eine US Apple ID. Im ersten Jahr der Vision Pro war es nur möglich, sie so zu nutzen. Dann bleibt es immer noch ärgerlich, dass man den Umweg gehen muss, aber das wäre für mich persönlich akzeptabel.

    Antworten

  5. Ich frage mich immer noch, warum man dazu unbedingt Apple-Kopfhörer (Earbuds oder In-Ears) haben muss?
    Warum geht das nicht auch mit anderen Kopfhörern?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Copyright © 2025 appgefahren.de