Keine Live-Übersetzungen mit den AirPods in der EU

Erst gestern haben wir eine positive Meldung mit euch teilen können: Für die neuen Live-Übersetzungen mit den AirPods sind keine neuen AirPods Pro 3 notwendig. Sie funktionieren auch mit der Vorgänger-Generation sowie mit den AirPods 4. Neben der Tatsache, dass man ein iPhone mit Apple Intelligence und iOS 26 benötigt, gibt es allerdings noch eine viel größere Einschränkung.

So hat MacRumors in einem Support-Dokument von Apple den folgenden Hinweis entdeckt: „Die Live-Übersetzung mit AirPods ist nicht verfügbar, wenn Sie sich in der EU befinden und das Land oder die Region Ihres Apple-Kontos ebenfalls in der EU liegt.“

So sieht es für uns ziemlich bescheiden aus. Durch die Regelung ergeben sich einige seltsame Konstellationen, wann genau die Live-Übersetzungen möglich sind und wann nicht.

Deutsche in Amerika? Das Feature funktioniert.

Deutsche in Frankreich? Keine Live-Übersetzungen.

Schweizer in Frankreich? Live-Übersetzungen möglich.

Deutsche in der Schweiz? Ebenfalls kein Problem.

Amerikaner in Deutschland? Funktioniert.

Apple hält sich mit einer Erklärung für die Beschränkung zwar bedeckt, doch vieles deutet darauf hin, dass mal wieder rechtliche Hürden dahinterstecken. Vor allem die neue EU-Verordnung zur Künstlichen Intelligenz sowie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) legen strenge Regeln für Sprach- und Übersetzungsdienste fest. Im besten Fall schaut sich Apple erst einmal an, wie die neue Funktion mit den ganzen Regelungen übereinkommt – und schaltet sie dann nachträglich frei. Es könnte aber auch durchaus sein, dass wir auf unbestimmte Zeit warten müssen.

Diese Sprachen sind zum Start mit dabei

Ohnehin ist das Feature zum Start noch relativ eingeschränkt – ganz egal, ob in der EU oder woanders. Laut Apple-Webseite funktioniert es zu Beginn nur auf Englisch, Deutsch, brasilianischem Portugiesisch, Spanisch und Französisch. Es soll sich aber etwas tun. Apple hat für später in diesem Jahr bereits eine Unterstützung für Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch angekündigt.

Für uns steht demnächst wohl ein Urlaub in Großbritannien oder der Schweiz an, damit wir die neuen Live-Übersetzungen mal ausprobieren können.