Keine Live-Übersetzungen mit den AirPods in der EU

Erst gestern haben wir eine positive Meldung mit euch teilen können: Für die neuen Live-Übersetzungen mit den AirPods sind keine neuen AirPods Pro 3 notwendig. Sie funktionieren auch mit der Vorgänger-Generation sowie mit den AirPods 4. Neben der Tatsache, dass man ein iPhone mit Apple Intelligence und iOS 26 benötigt, gibt es allerdings noch eine viel größere Einschränkung.
So hat MacRumors in einem Support-Dokument von Apple den folgenden Hinweis entdeckt: „Die Live-Übersetzung mit AirPods ist nicht verfügbar, wenn Sie sich in der EU befinden und das Land oder die Region Ihres Apple-Kontos ebenfalls in der EU liegt.“
So sieht es für uns ziemlich bescheiden aus. Durch die Regelung ergeben sich einige seltsame Konstellationen, wann genau die Live-Übersetzungen möglich sind und wann nicht.
- Deutsche in Amerika? Das Feature funktioniert.
- Deutsche in Frankreich? Keine Live-Übersetzungen.
- Schweizer in Frankreich? Live-Übersetzungen möglich.
- Deutsche in der Schweiz? Ebenfalls kein Problem.
- Amerikaner in Deutschland? Funktioniert.
Apple hält sich mit einer Erklärung für die Beschränkung zwar bedeckt, doch vieles deutet darauf hin, dass mal wieder rechtliche Hürden dahinterstecken. Vor allem die neue EU-Verordnung zur Künstlichen Intelligenz sowie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) legen strenge Regeln für Sprach- und Übersetzungsdienste fest. Im besten Fall schaut sich Apple erst einmal an, wie die neue Funktion mit den ganzen Regelungen übereinkommt – und schaltet sie dann nachträglich frei. Es könnte aber auch durchaus sein, dass wir auf unbestimmte Zeit warten müssen.
Diese Sprachen sind zum Start mit dabei
Ohnehin ist das Feature zum Start noch relativ eingeschränkt – ganz egal, ob in der EU oder woanders. Laut Apple-Webseite funktioniert es zu Beginn nur auf Englisch, Deutsch, brasilianischem Portugiesisch, Spanisch und Französisch. Es soll sich aber etwas tun. Apple hat für später in diesem Jahr bereits eine Unterstützung für Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch angekündigt.
Für uns steht demnächst wohl ein Urlaub in Großbritannien oder der Schweiz an, damit wir die neuen Live-Übersetzungen mal ausprobieren können.
Kommentare
Ich habe es hier auch geschrieben. Es liegt nicht an Apple. Das Problem liegt an der EU. Es macht einfach keinen Sinn, dass Apple ein Killer-Feature entwickelt und es nicht einsetzt. Wozu? Damit viele sich bei der Konkurrenz neue In-Ear-Kopfhörer kaufen?
Dasselbe betrifft die Sport-App von Apple. Die App ist fertig. Da ist sogar Bundesliga dabei. Aber in EU können wir das nicht nutzen. Dass dies an Apple liegt, macht absolut keinen Sinn. Entweder liegt es an der EU, oder Apple mag uns nicht. Was aber auch erklären würde, wieso wir 37 % mehr für das IPhone zahlen müssen als Amis.
EU macht einfach kein sinn……
Ein Deutscher im EU-Ausland kann die Live-Übersetzung nicht nutzen. Sein Apple-Account ist ja trotzdem in der EU.
Die Datenschutzgrundverordnung schützt auch unsere Daten. Technisch geht natürlich alles, aber ich will lieber das da jemand hinschaut und Regeln erstellt. Das war der Grund warum ich mal zu Apple gewechselt habe…jetzt holt es sie selber ein
Ich bin gespannt, ob es sich so verhält. Dann könnte man es leicht umgehen, wenn sich zB eine Schweizer Apple ID besorgt. Ich habe seit Jahren eine US Apple ID. Im ersten Jahr der Vision Pro war es nur möglich, sie so zu nutzen. Dann bleibt es immer noch ärgerlich, dass man den Umweg gehen muss, aber das wäre für mich persönlich akzeptabel.
Regeln bedeuten aber halt auch immer Bürokratie und davon haben wir eigentlich nicht zu wenig in der EU und in Deutschland.
Ich frage mich immer noch, warum man dazu unbedingt Apple-Kopfhörer (Earbuds oder In-Ears) haben muss?
Warum geht das nicht auch mit anderen Kopfhörern?
Ferien in der Schweiz kann ich nur empfehlen. 🤭