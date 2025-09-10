Live-Übersetzungen kommen auch auf ältere AirPods-Kopfhörer

Auf der Keynote am gestrigen Abend hat Apple die neuen AirPods Pro 3 vorgestellt und mit ihnen ein neues Feature. Live-Übersetzungen sollen dabei helfen, sich mit fremden Menschen zu verständigen – ganz egal ob diese auch AirPods tragen oder nicht.

Nun gibt es gute Nachrichten für alle, die bereits AirPods besitzen und keine Neuanschaffung planen. Die AirPods 4 mit ANC und die AirPods Pro der zweiten Generation werden das neue Feature ebenfalls erhalten. Benötigt wird darüber hinaus ein iPhone mit Apple Intelligence und iOS 26. Solltet ihr diese Vorraussetzungen erfüllen, könnt ihr das Feature bald nutzen.

Diese Sprachen unterstützt Live-Übersetzungen in diesem Jahr

Zum Start wird das Feature aber noch recht eingeschränkt sein. Laut Apple-Webseite funktioniert es zu Beginn nur auf Englisch, Deutsch, brasilianischem Portugiesisch, Spanisch und Französisch, die beiden letztgenannten Sprachen sind aber wohl nicht innerhalb der EU verfügbar. Was ebenfalls etwas seltsam ist: Auf der deutschen Apple-Webseite ist das Feature bisher gar nicht zu finden. Das eine oder andere Fragezeichen gilt es in den kommenden Tagen also noch zu klären.

Ich bin gespannt, welche Sprachen dann noch folgen werden. Apple hat für später in diesem Jahr bereits eine Unterstützung für Italienisch, Japanisch, Koreanisch und Chinesisch angekündigt. Vielleicht kann man dann ja irgendwann im nächsten Jahr, wenn noch mehr Sprachen dazu kommen, hier bei uns in der S-Bahn einfach alle Gespräche mithören, die dort in anderen Sprachen geführt werden.

Das ist schon ein kleines bisschen unheimlich. Auf der anderen Seite sind sich, so zumindest meine Erfahrungen aus dem Alltag, manche Mitmenschen ja absolut sicher, dass andere Personen sie auf keinen Fall verstehen. Das könnte in Zukunft schon zur einen oder anderen interessanten Situationen führen – oder was meint ihr?