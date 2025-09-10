Apples neue MagSafe Batterie funktioniert nur mit dem iPhone Air

Man muss schon ziemlich verrückt sein, um sich die MagSafe Batterie zum magnetischen Andocken an das iPhone bei Apple zu kaufen. Immerhin ist die kleine Powerbank mit einem Preis von 115 Euro (zum Shop) bedeutend teurer als alles das, was man im Handel von verschiedensten Herstellern bekommt.

Falls euch das schlanke und helle Design mit dem Apple-Logo allerdings so sehr anspricht, dass ihr nicht auf eine Bestellung im Apple Store verzichten könnt, möchten wir euch noch eine nicht ganz unwichtige Information mit auf den Weg geben: Die neue MagSafe Batterie ist ausschließlich mit dem neuen iPhone Air kompatibel.

Es besteht wohl kein Zweifel daran, dass das ultraflache iPhone die Zusatz-Batterie am meisten benötigt. Immerhin kommt es laut Apple auf „nur“ 27 Stunden dauerhafte Videowiedergabe, während es beim iPhone 17 Pro Max stolze 37 Stunden sind. Nur kurz zum Vergleich: Das iPhone 15 kommt auf gerade einmal 20 Stunden.

Warum ist die MagSafe Batterie nur mit dem iPhone Air kompatibel?

Könnte man die neue MagSafe Batterie nicht einfach auch für ältere iPhones verwenden? Das muss noch konkret ausprobiert werden. Aus technischer Sicht dürfte wohl nichts dagegen sprechen. Bei den neuen iPhone 17 Modellen dürfte es dagegen zu einem anderen Problem kommen: Die MagSafe Batterie ist deutlich länglicher als noch vor ein paar Jahren und dürfte damit vor den Kamerabuckel des iPhone 17, iPhone 17 Pro und Pro Max stoßen.

Auf der anderen Seite ist die MagSafe Batterie perfekt an das Design des iPhone Air angepasst. Es verschmilzt quasi mit dem Rand des Gehäuses und reicht genau bis zum Kameramodul.

Wie es genau mit älteren iPhone-Modellen aussieht, das werden wir wohl spätestens nach der Auslieferung der MagSafe Batterie erfahren. Genaue Maße stellt Apple bisher nämlich noch nicht zur Verfügung. Und am Ende des Tages gibt der Zubehör-Markt ja genügend Alternativen her, nur eben ohne Apple-Logo…