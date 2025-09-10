iPhone 17 Pro-Modelle kommen hierzulande doch mit SIM-Karten-Slot

eSIM-only gilt nicht für Deutschland

Freddy3 Kommentare zu iPhone 17 Pro-Modelle kommen hierzulande doch mit SIM-Karten-Slot
iPhone 17 Pro in Orange mit Display.

Während das iPhone Air weltweit nur noch mit eSIMs kompatibel ist, hat sich Apple bei den iPhone 17 Pro-Modellen in zahlreichen Ländern gegen die Einführung von eSIM-only entschieden. Früherer Gerüchte sind davon ausgegangen, dass die neuen iPhones auch in Deutschland nur noch mit eSIM funktionieren. Allerdings hat Apple nun bestätigt, dass bei uns der physische SIM-Karten-Slot weiterhin verbaut wird.

Seit dem iPhone 14 ist das iPhone in den USA eSIM-only und Apple hat nun weitere Ländern angekündigt, in denen das iPhone ohne SIM-Karten-Fach kommt:


  • Bahrain
  • Kanada
  • Guam
  • Japan
  • Kuwait
  • Mexiko
  • Oman
  • Katar
  • Saudi-Arabien
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Vereinigte Staaten
  • Amerikanische Jungferninseln

Mehr Akku statt SIM-Slot

Laut Apple bringt der Wegfall des physischen SIM-Fachs auch einen handfesten Vorteil: Der gewonnene Platz im Inneren wird für größere Akkus genutzt. Gerade im Alltag dürfte sich das bei der Laufzeit positiv bemerkbar machen.

Für Nutzer und Nutzerinnen in den oben genannten Ländern bedeutet das allerdings auch eine Umstellung – besonders, wenn sie bisher auf klassische SIM-Karten gesetzt haben. Wer öfter zwischen Geräten wechselt oder im Ausland unterwegs ist, sollte sich also mit dem eSIM-System vertraut machen.

Davon abgesehen: Auch in Deutschland ist das iPhone 17 Pro und iPhone 17 Pro Max mit eSIMs kompatibel.

Freddy
Seit 2010 als (Mit)-Gründer dabei, habe ich die zahlreichen Gerüchte rund um neue Apple-Produkte immer im Blick. Im Bereich Smart Home teste ich liebend gerne Saug- und Wischroboter, schaue mir HomeKit- und Matter-Gadgets an und fülle unsere Social Media-Kanäle bei Instagram, TikTok und Threads mit Leben.

