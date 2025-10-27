Tigerbuddies: Gute Kinder-Kopfhörer in zwei limitierten Farben

Solltet ihr irgendwann mal ein wenig Ruhe vor den Hörspiel-Geschichten eurer Kinder benötigen, dann sind die Tigerbuddies eine tolle Wahl. Die Kinder-Kopfhörer begleiten uns nun schon eine ganze Weile – nicht jeden Tag, aber definitiv regelmäßig. Jetzt gibt es die Tigerbuddies in zwei neuen Farben: Royal Sun und Fresh Candy.

Wie es sich für echtes Marketing gehört, sagen euch diese beiden Farbbezeichnungen natürlich absolut gar nichts. Neu hinzugekommen sind graue Kopfhörer mit gelben Polstern, auf Amazon wird das erste neue Modell als dunkelblau gekennzeichnet. Die zweite limitierte Edition ist rosa kombiniert mit hellblauen Polstern.

Der Preis bleibt derweil unverändert: Die Tigerbuddies kosten auch in den beiden limitierten Farben 59,99 Euro. Das ist vielleicht ein wenig mehr als bei No-Name-Produkten, dafür bekommt man aber auch einiges geboten.

Das können die Tigerbuddies Kinder-Kopfhörer

So bieten die Kopfhörer beispielsweise eine Blueotooth-Funktion. Das ist ziemlich praktisch, um sie auch mal mit dem iPhone oder iPad koppeln zu können. Erst letztens hat mein Sohn am Flughafen ein wenig mit seinen Edurino-Figuren und der dazugehörigen App auf meinem iPad gespielt, da waren die Tigerbuddies super praktisch.

Zusätzlich können die Kopfhörer aber auch mit dem mitgelieferten Klinkenkabel (auf USB-C) verwendet werden. So können sie beispielsweise direkt an die Tigerbox oder auch die Toniebox angeschlossen werden. Das funktioniert dann übrigens auch, wenn man mal wieder vergessen hat, die Kopfhörer per USB-C aufzuladen. Ich spreche hier aus Erfahrung.

Zudem lassen sich die Kopfhörer einfach zusammenklappen und damit platzsparend verstauen. Die Klangqualität würde ich als solide bezeichnen, wobei das bei Kinder-Kopfhörern ja nicht unbedingt das wichtigste Kriterium ist. Viel wichtiger ist die integrierte Lautstärkebegrenzung – und die ist zum Schutz der Kinderohren natürlich auch bei den Tigerbuddies mit dabei.