Edurino im Angebot: Diese Lernspiele begeistern auch meinen Sohn

Die empfehlenswerten digitalen Lernspiele von Edurino bekommt ihr in der Black Friday Woche deutlich günstiger. Im Angebot sind einzelne Figuren, aber auch größere Bundles mit einem praktischen Mäppchen und einem für Kinderhände gemachten Eingabestift. Ich möchte euch einen kleinen Überblick verschaffen.

So nutzen wir die Lernspiele von Edurino

Es kommt immer mal wieder vor, dass mein Sohn mit zur Arbeit kommt, wenn beispielsweise der Kindergarten ausfällt. Hier im Büro habe ich ein paar Lego-Steine und oftmals nimmt mein Sohn auch seine Tigerbox mit. Irgendwann kommt dann aber der Punkt der Langeweile – und hier habe ich dann mit Edurino noch einen kleinen Joker in der Hinterhand.

Glücklicherweise ist das iPad für meinen Sohn, immerhin schon sechs Jahre alt, eigentlich kein großes Thema. Er nutzt es eigentlich nur für Lego-Anleitungen und immer mal wieder für die Edurino-Lernspiele. Die Edurino-App ist übrigens auch für das iPhone, Android-Geräte oder Amazon-Tablets verfügbar.

Das große Edurino-Bundle im Überblick

Mittlerweile gibt es mehr als ein Dutzend einzelner Figuren, die sich prinzipiell auch ohne weiteres Zubehör direkt mit der Edurino-App nutzen lassen. Eine Figur kostet regulär 24,99 Euro, während der Black Friday Woche bekommt ihr die Lernspiele unter 20 Euro.

Falls ihr ein größeres Geschenk sucht, bietet sich das Edurino Bundle an, das Amazon derzeit für 118,99 Euro (Amazon-Link) anbietet. Hier sind eine praktische Mappe und der Eingabestift direkt mit dabei. Letzterer ist nichts anderes als ein einfacher Stylus, lässt sich mit kleinen Händen aber deutlich besser halten als beispielsweise ein Apple Pencil.

Im Bundle sind diese fünf Figuren enthalten:

Mika: Erstes Lesen & Schreiben

Erstes Lesen & Schreiben Robin: Erste Zahlen & Mengen

Erste Zahlen & Mengen Niki: Erstes Englisch

Erstes Englisch Juki: Kreativität & Malen

Kreativität & Malen Luka: Logisches Denken & Coding

Im Einzelkauf würdet ihr für die sieben Produkte rund 140 Euro zahlen – selbst mit den derzeit reduzierten Figuren.

Ein Edurino-Lernspiel aus Kindersicht

In der Edurino-App wird das Alter des Kindes hinterlegt und auch angegeben, wie lange es sich mit dem Lernspiel beschäftigen darf. Wenn die Zeit abläuft, gibt es einen Hinweis, dass jetzt die letzte Runde ansteht. Die Tablet-Zeit endet also nicht abrupt, was ich recht fair finde.

Sobald das Lernspiel startet, können die Kinder die digitale Welt selbst entdecken. Es gibt einen Sprecher, der alle Spiele und Funktionen erklärt und zudem auch automatisch Hilfestellungen gibt, wenn mal etwas nicht auf anhiebt klappt. Außerdem gibt es für jede Spielrunde kleine Belohnungen, etwa neue Anziehsachen oder Accessoires für die eigene Spielfigur.

Ich schaue meinem Sohn natürlich ab und zu ein wenig über die Schulter und finde es aus meiner Perspektive klasse, wie Edurino spielerische Elemente mit Lerninhalten verbindet. Die ganze Sache soll ja eben auch Spaß machen.

Figuren statt digitaler Käufe

Natürlich gibt es im App Store auch etliche Lernspiele, mittlerweile sind wir hier ja auch schon bei Abos gelandet. Da finde ich die Edurino-Figuren bedeutend angenehmer, auch wenn sie in der Anschaffung vielleicht nicht ganz günstig sind.

Der Vorteil der Figuren: Man kann sie problemlos mit Freunden tauschen und so auch mal andere Lernspiele ausprobieren, was mit einer fest installierten App nicht möglich wäre. Ein Blick auf Plattformen wie Kleinanzeigen zeigt zudem, dass sich die Figuren problemlos für 10 bis 15 Euro weiterverkaufen lassen.