Eve Thermo Control: Add-On für beliebte Thermostate erstmals reduziert

Solltet ihr euer Eve Thermo Heizkörper-Thermostate schon mit der neuen Matter-Firmware ausgestattet haben, die seit einigen Monaten endlich erhältlich ist, dann kommt auch das neueste Produkte des Münchner Herstellers für euch in Frage: Eve Thermo Control.

Das praktische Add-On ist seit September im Handel erhältlich und wird derzeit zum ersten Mal günstiger angeboten. Statt 79,95 Euro ist der neue Sensor derzeit für 63,95 Euro (Amazon-Link) erhältlich. Ebenfalls reduziert ist übrigens das Heizkörper-Thermostat an sich, Eve Thermo kostet während der Black Friday Woche nur 49,95 Euro (Amazon-Link).

Wichtig: Um Eve Thermo Control nutzen zu können, ist ein Thread Border Router als Matter-Controller notwendig. Ein aktueller HomePod oder HomePod mini oder auch ein Apple TV 4K (2. Generation oder 3. Generation mit 128 GB) sind geeignete Kandidaten aus der Apple-Welt.

Diese Funktionen bietet euch Eve Thermo Control

Nach der üblichen Einrichtung wird der Eve Thermo Control Sensor in der Eve-App mit einem einzelnen Eve Thermo oder einer Gruppe verbunden. Danach übernimmt der Sensor die Temperaturregelung. Das ist ein großer Vorteil, insbesondere dann, wenn sich das Heizkörper-Thermostat hinter einem Möbelstück befindet und die Wärme sich dort staut. Eve Thermo regelt die Heizung dann so, dass am Eve Thermo Control die gewünschte Temperatur erreicht wird.

Der Eve Thermo Control zeigt auf einem kleinen eInk-Display die folgenden Werte an: Luftfeuchtigkeit, aktiver Ladevorgang, aktuelle Temperatur (groß), Zieltemperatur (klein) und die aktive Verbindung zum Eve Thermo. In den Geräte-Einstellungen in der Eve-App stehen zudem einige wenige Optionen bereit. Beispielsweise kann man die Zieltemperatur groß und die aktuelle Temperatur klein darstellen.

Zudem gibt es zwei kleine Touch-Buttons, mit denen man die Zieltemperatur manuell anpassen kann. Die Änderungen gelten dann immer so lange, bis ihr die Temperatur erneut verändert oder eine Automation greift. Weitere Eindrücke findet ihr in unserem Testbericht.

