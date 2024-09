Eve Thermo Control im Test: Matter-Thermostate noch einfacher steuern

Auch wenn Eve Systems in diesem Jahr keinen Auftritt auf der IFA in Berlin hingelegt hat, gab es in der vergangenen Woche Neuigkeiten zu vermelden. Die aktuelle Generation des Eve Thermo, immerhin schon ein paar Jahre auf dem Markt, hat endlich das lang ersehnte Matter-Update erhalten. Im gleichen Atemzug ist Eve Thermo Control auf den Markt gekommen, ein kleiner Sensor mit Tasten und Display.

Pro einfache Handhabung

direkte Matter-Verbindung

Sensoren frei nutzbar Kontra hoher Preis Eve Thermo Control Amazon Logo Hersteller-Webseite

Damit Eve Thermo Control mit eurem vorhandenen Eve Thermo kompatibel ist, müsst ihr dort die aktuelle Firmware installieren und die Migration von HomeKit zu Matter durchführen. Das ist am Ende aber keine große Hürde. Falls ihr euch einen neuen Eve Thermo kauft, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass dort bereits die Matter-Firmware installiert ist. Auf jeden Fall ist das beim Bundle bestehend aus Eve Thermo und Eve Thermo Control für 159,90 Euro gegeben.

Und dann benötigt ihr natürlich einen Matter-Controller, der gleichzeitig als Thread Border Router arbeitet. Was kompliziert klingt, ist gar nicht so schwierig: Ein aktueller HomePod oder HomePod mini oder auch ein Apple TV 4K (2. Generation oder 3. Generation mit 128 GB) sind geeignete Kandidaten aus der Apple-Welt. Kompatible Geräte von Samsung, Google und Alexa listet Eve Systems auf seiner Webseite auf.

Solltet ihr Eve Thermo noch nicht installiert haben, startet ihr am besten damit. Ein Hexenwerk ist das alles nicht, denn ihr benötigt nur einen passenden Maulschlüssel. Damit wird das alte Thermostat in wenigen Sekunden abmontiert und das Eve Thermo befestigt. Im Lieferumfang enthalten sind verschiedene Adapter, die wir bei unseren Heizkörpern gar nicht benötigt haben. Danach führt euch die Eve-App Schritt für Schritt durch die Einrichtung.

Die ersten Schritte mit dem Eve Thermo Control

Nach dem Auspacken hat der Eve Thermo Control zunächst einen Ladehinweis angezeigt. Kein Problem, einfach für ein paar Minuten an ein freies USB-C-Kabel (ein USB-A auf USB-C-Kabel liegt im Lieferumfang bei) angeschlossen und schon hat das Display die ersten Werte angezeigt, beispielsweise Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Über die Eve-App kann man Thermo Control dann einfach zum System hinzufügen, dafür muss wie gewohnt der kleine QR-Code von der Rückseite des Geräts oder aus der Anleitung gescannt werden.

Doch genau hier ging es bei uns im ersten Versuch nicht weiter, ein Reset war nötig. Dazu berührt man einfach an der Vorderseite des Eve Thermo Control beide Pfeiltasten und drückt dann, sobald das Reset-Icon erscheint, auf der Rückseite mit einem kleinen Gegenstand auf den Reset-Knopf. Direkt danach wurde Thermo Control problemlos gefunden und auch zum Home hinzugefügt.

Nach der üblichen Raumzuweisung für die Home-App kann direkt in der Eve-App eine direkte Verbindung zu einem Eve Thermo aktiviert werden. Auch mehrere Heizkörper-Thermostate können verbunden werden, dann müssen diese zuvor aber in eine Gruppe gepackt werden. Sobald dieser Vorgang abgeschlossen ist, kann man seinen Eve Thermo mit dem Eve Thermo Control steuern.

Nur ein Firmware-Update, das sich am Ende doch recht lang gezogen hat, hat noch einmal dazwischen gegrätscht. Nach etwa 10 Minuten war aber auch das automatisch installiert und es konnte endlich losgehen.

Die Steuerung mit dem Eve Thermo Control

Den Eve Thermo Control sollte man daraufhin dort platzieren, wo die gewünschte Zieltemperatur erreicht werden soll. Entweder kann der Sensor auf eine ebene Oberfläche gestellt oder auch mit einem kleinen Nagel oder an einer Schraube an der Wand aufgehängt werden. Auf dem eInk-Display werden dann die folgenden Informationen angezeigt:

Luftfeuchtigkeit

aktiver Ladevorgang

aktuelle Temperatur (groß)

Zieltemperatur (klein)

aktive Verbindung zum Eve Thermo

In den Geräte-Einstellungen in der Eve-App stehen zudem einige wenige Optionen bereit. Beispielsweise kann man die Zieltemperatur groß und die aktuelle Temperatur klein darstellen. Außerdem kann man wählen, ob man für die Einstellung der Temperatur zunächst auf das Kreis-Symbol tippen oder direkt die Pfeile verwenden kann.

Die Übertragung der neuen Zieltemperatur vom Eve Thermo Control auf den Eve Thermo erfolgt dabei binnen weniger Momente, in unseren Tests waren es vielleicht 3 oder 4 Sekunden. Aber selbst wenn es 10 Sekunden wären, würde das die Funktionalität nicht einschränken.

Viel wichtiger ist, dass der Befehl zuverlässig übertragen wird. Und das ist dank des Matter Direct Bindings auf jeden Fall gegeben. Selbst wenn bei euch Zuhause das Internet ausfällt, kann Eve Thermo Control die neuen Temperaturbefehle und natürlich auch die aktuelle Temperatur zum Eve Thermo senden. Lediglich ein Thread Border Router oder ein Thread Router Node (etwa ein Eve Energy) muss noch für ein aktives Thread-Netzwerk sorgen.

Wie heiß ist der Preis?

Während eure Eve Thermo mit dem Eve Thermo Control immer die richtige Temperatur hat, ist der Preis nicht gerade ein heißes Schnäppchen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 79,95 Euro, das ist definitiv eine Hausnummer.

Eve Thermo Control ist am Ende des Tages aber ein einzigartiges Produkt, zudem es noch keine echte Alternative auf dem Markt gibt. Wenn ihr euer Zuhause ohnehin schon mit Eve Thermo ausgerüstet habt und auf Matter upgraden könnt, ist Eve Thermo Control für den einen oder anderen Raum möglicherweise ein sinnvolles Zubehör.

Zudem lassen sich die gemessenen Werte, also Temperatur und Luftfeuchtigkeit, in der Home-App ja auch frei nutzen, etwa um andere Geräte mit Automationen zu steuern.

Smarte Heizungssteuerung: Eve Thermo Control Mein Fazit Eve Thermo Control ist eine sinnvolle Erweiterung für Eve Thermo Heizkörper-Thermostate, die auf eine moderne und zukunftssichere Technologie setzt. Dafür wird aber ein recht hoher Preis fällig. Design 80 Handhabung 96 Leistung 86 Preis 60 Pro einfache Handhabung direkte Matter-Verbindung Sensoren frei nutzbar Kontra hoher Preis 81 Testergebnis Eve Thermo Control kaufen Amazon.de Bundle mit Eve Thermo