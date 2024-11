3 Monate Audible für 2,97 Euro + 15 Euro Guthaben

Bereits bei den Prime Deal Days konntet ihr euch Audible zum Sonderpreis sichern, damals gab es die ersten drei Monate für jeweils 99 Cent. Zum Black Friday legt Amazon zusammen mit seiner Hörbuch-Tochter noch einmal nach und bietet euch zusätzlich zum ohnehin bestehenden Angebot noch einmal einen 15 Euro Audible-Gutschein.

So bekommt ihr nicht nur in jedem der drei Monate ein Hörbuch eurer Wahl, sondern könnt das zusätzliche Guthaben auch frei verwenden, um ein viertes Hörbuch zu erwerben. Der Gutschein wird innerhalb von 48 Stunden nach Buchung automatisch in eurem Konto hinterlegt. Hier gelangt ihr direkt zur Aktion.

Das ist definitiv ein ziemlich guter Deal, denn auch nach Ablauf der günstigen drei Monate, das Abo würde sich ohne Kündigung für 9,95 Euro pro Monat verlängern, könnt ihr weiterhin auf die Hörbücher zugreifen. Auch dann, wenn ihr nicht mehr bezahlt – einer der großen Unterschiede zu Musik-Streaming-Diensten wie Spotify oder Apple Music.

Falls ihr das Angebot, aus welchen Gründen auch immer, nicht über Amazon wahrnehmen könnt, dann findet ihr die Aktion auch auf der Audible-Webseite. Ganz oben wird dort ein Banner angezeigt, über den ihr zum reduzierten Preis gelangt.

Das sind die aktuellen Bestseller bei Audible

Angehört werden die Hörbücher mit der Audible-App, die für iPhone und iPad verfügbar ist. Dort gibt es einige praktische Funktionen, wie etwa den Offline-Speicher, eine Anpassung der Hörgeschwindigkeit oder aber den Schlafmodus inklusive Timer.

Auf Platz eins der Audible-Charts rangiert das neue Hörbuch von Sebastian Fitzek. „Das Kalendermädchen“ würde regulär 17,95 Euro kosten, durch das Angebot erhaltet ihr es umgerechnet für 99 Cent. In den Top-10 von Audible finden sich auch weitere Werke, an denen Sebastian Fitzek mitgewirkt hat, etwa das Audible-Original Auris mitsamt des zweiten Teils.

Das Angebot dürfte nicht nur für Neukunden, sondern auch für Audible-Kunden ohne aktives Abo gültig sein. Schaut also am besten kurz selbst nach, ob ihr euch den reduzierten Preis mitsamt Gutschein sichern könnt.