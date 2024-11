Aqara Rauchmelder: Dank erster Angebote kurz nach dem Start günstiger

Vernetzte Rauchmelder sind aus meiner Sicht eine sehr sinnvolle Sache. Gerade im Schlaf bei geschlossenen Türen merkt man ja vielleicht nicht direkt, wenn auf einer anderen Etage ein Alarm ertönt. Im Zusammenspiel mit einem hauseigenen Hub kann ein Aqara Rauchmelder alle seine Kollegen ebenfalls zum Piepsen bringen. Ab sofort könnt ihr das neue Smart Home Produkt auch direkt bei Amazon kaufen. Zudem gibt es bei anderen Händlern bereits die ersten Angebote.

Ein einzelner Rauchmelder kostet 44,99 Euro (Amazon-Link) und dank Prime-Lieferung blitzschnell bei euch. Falls ihr gleich mehrere Zimmer mit einem smarten Rauchmelder ausstatten wollt, dann bietet euch tink.de ein interessantes Bundle. Dort bekommt ihr nämlich fünf Aqara Rauchmelder zusammen mit dem Aqara Hub M2, der sonst rund 50 Euro kostet, für insgesamt 199,95 Euro (zum Angebot).

Der Aqara Rauchmelder funkt per Zigbee mit der verbundenen Zentrale und anderen Geräten im gleichen Netzwerk. Die Batterielebensdauer gibt der Hersteller mit 10 Jahren an, nach dieser Zeitspanne sollten Rauchmelder ja ohnehin ersetzt werden. Im Alarmfall ertönt ein 85 Dezibel lautes Signal und eine integrierte LED fängt an zu blinken.

Vernetzung des Aqara Rauchmelders mit anderen Smart Home Geräten

Die Vernetzung mit anderen Smart Home Produkten ist mit einem Aqara Zigbee 3.0 Hub (außer der Kamera-Hub G2H Pro) kein Problem. Dann nämlich gibt es nicht nur eine Anbindung an HomeKit, Amazon Alexa, Google Home oder Home Assistant, sondern auch Matter-over-Bridge. Damit stehen euch in Sachen Smart Home ja alle Möglichkeiten offen.

Sobald ein Rauchalarm erkannt wird, könnt ihr beispielsweise alle eure Rollläden (sofern diese auch smart angebunden sind) öffnen und gleichzeitig die gesamte Philips Hue Beleuchtung einschalten. Es müsste sogar möglich sein, euer Smart Lock zu entriegeln und die Tür zu öffnen (solltet ihr das wollen).

Natürlich erhaltet ihr bei einem Alarm auch eine Push-Mitteilung an euer iPhone, so dass ihr möglicherweise reagieren könnt, wenn ihr gerade nicht Zuhause seid.

