All-in-One Powerbank von Veger kostet nur 12,74 Euro

Falls ihr noch eine kleine, aber gleichzeitig praktische Powerbank für unterwegs sucht, mit der ihr euer iPhone, eure AirPods und auch eure Apple Watch aufladen könnt, dann hätten wir da etwas für euch. Veger verkauft seine All-in-One Powerbank derzeit noch einmal günstiger – wenn man das überhaupt so sagen kann.

Mit einem Preis von regulär 14,99 bis 16,99 Euro, abhängig von der von euch gewünschten Farbe, kostet die Powerbank von Veger ohnehin nicht sonderlich viel. Auf der Produktseite lässt sich derzeit ein 15-Prozent-Coupon aktivieren, mit dem der Preis auf bis zu 12,74 Euro (Amazon-Link) sinkt.

Trotz des geringen Preises ist die Powerbank nur so vollgestopft mit Features. Zunächst einmal ist die Kapazität mit 10.000 mAh ziemlich ordentlich, selbst große iPhones können so auf jeden Fall einmal komplett aufgeladen werden und es bleibt auch noch ein bisschen Saft für die Apple Watch übrig. In der Powerbank ist nämlich ein Ladepuck integriert, so dass ihr unterwegs einfach eure Uhr auflegen und laden könnt.

Ladekabel mit zwei verschiedenen Enden integriert

Ein weiteres Highlight ist das integrierte Kabel, das mit beiden Enden in die Powerbank gesteckt werden kann. Ein Ende hat USB-C, das andere Lightning. So könnt ihr immer genau den Stecker herausziehen, den ihr gerade für euer iPhone oder ein anderes Gerät benötigt. Die Aufladung erfolgt dabei mit einer Leistung von 20 Watt – das ist okay.

Verzichten muss man nur auf eine MagSafe-Funktion, aber das wäre bei dem Preis von wohl zu viel des Guten gewesen. Für unter 15 Euro kann man jedenfalls nicht meckern. Zumal ja einige Farben zur Auswahl stehen: Blau, Gelb, Grün, Lila, Rosa, Schwarz und Weiß. Da sollte wirklich für jeden von euch etwas mit dabei sein. Wir haben dieses Modell der Veger Powerbank noch nicht selbst ausprobiert, haben unsere Bestellung eben auch mal abgeschickt und werden das gute Stück demnächst noch genauer unter die Lupe nehmen.

Angebot VEGER Mini Power Bank 20W PD, 10000mAh Powerbank mit Apple auf USB C Kabel, mit Apple... ⌚【Apple Watch Induktives Aufladen】Das tragbare Apple Watch Ladegerät hat Magnetisches Ladeport für die Apple Watch, nuch das Apple Watch...

📱【Integriertes bi-direktional IOS Auf USB C Kabel 】Das beiliegende 20W PD Kabel (IOS auf USB C Kabel)ist ein zweiseitige Kabel,welches in beide...