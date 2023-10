Meine Staubsauger-Empfehlung: Dreame R20 für nur 349 Euro

Ich habe euch Ende Juni den Dreame R20 (Amazon-Link) vorgestellt, ein vollwertiger, kabelloser Staubsauger. Ich nutze den Sauger jetzt knapp dreieinhalb Monate und bin immer noch äußerst angetan. Am Prime Day könnt ihr den Dreame R20 mit 50 Euro Rabatt kaufen und zahlt so nur noch 349 Euro statt 399 Euro. Und ich finde, dass das ein richtig gutes Preis-Leistungsverhältnis ist.

Der Dreame R20 kommt mit umfangreichen Zubehör, bei mir ist die Universal-Bürste mit blauem Licht standardmäßig montiert und hier kann man super Hartböden und auch Teppiche saugen. Die Fugendüse ist ebenfalls sehr praktisch, da sie sich zusätzlich ausfahren lässt, um zum Beispiel die Ecken an der Decke einfacher zu erreichen. Und die motorisierte Mini-Bürste empfehle ich uneingeschränkt, mit dieser sollte man sein Bett oder das Sofa regelmäßiger reinigen – da kommt nämlich einiges in der Staubbox zusammen.

Die Handhabung ist super, das Zubehör lässt sich in der Wandhalterung einfach aufbewahren. Der Sauger selbst liegt angenehm in der Hand und lässt sich einfach über den Boden schieben. Er ist wendig, nicht zu leichtgängig und passt die Saugleistung automatisch der Verschmutzung an. Und das klappt wirklich gut, zusammen mit dem Blaulicht eine tolle Kombination. Das Licht macht Staub sichtbar, den man ohne nicht gesehen hat. Manchmal echt erschreckend.

Meiner Meinung nach muss es nicht immer Dyson sein. Die Produkte und auch der technische Fortschritt sind beeindruckend, für ähnliche Leistungen werden aber gerne mal Mondpreise aufgerufen.

Nie mehr ohne Akkusauger

Ein kabelloser Akku-Staubsauger ist gold wert. Man kann ihn super einfach aus der Station nehmen und er ist, insofern geladen, sofort einsatzbereit. Es gibt kein Kabel und man kann auch mal schnell den Hausflur saugen oder zum nächsten Raum gehen, ohne ein Kabel umstecken zu müssen. Die Laufzeit beträgt bis zu 90 Minuten, im Turbo-Modus sind es nur noch 14 Minuten. Im Auto-Modus liegt man irgendwo dazwischen. Hängt die Station dauerhaft am Strom, ist das sowieso kein Problem; da bei mir die Steckdose etwas ungünstig platziert ist, stecke ich das Kabel immer nur dann an, wenn es notwendig ist.

Dreame R20: Jetzt für 349 Euro

Klickt euch gerne noch einmal für weitere Details in meinen ausführlichen Testbericht zum Dreame R20. Ich bin mir sicher: Ihr werdet die Anschaffung definitiv nicht bereuen, der Akku-Staubsauger ist top. In Kombination mit einem Saug- und Wischroboter sorgt ihr so für eine saubere Wohnung.