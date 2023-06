Dreame R20 im Test: Kabelloser Staubsauger mit Blaulicht reinigt zuverlässig

Der neue Dreame R20 (Amazon-Link) ist ein kabelloser Staubsauger, der dem Dyson V15 Konkurrenz machen möchte. Während Dyson mit einem grünen Lichtstrahl Staubpartikel sichtbar macht, setzt Dreame auf einen blauen Lichtstrahl zur Stauberkennung. Dyson Sauger ist ab 739 Euro ein absolutes Premium-Produkt, der Dreame R20 ist mit 399 Euro deutlich günstiger. Ob sich der Kauf lohnt, klären wir im Testbericht.

Großartiger Lieferumfang

Hier muss man Dreame einfach loben: Der Lieferumfang ist enorm. Mit dabei ist natürlich das Handstück mit Motor, eine Karbonfaserstange, ein flexibler Adapter, eine große Multiflächen-Bürste, eine weichen Walzenbürste, eine motorisierte Mini-Bürste, eine Fugendüse, ein Multifunktionsaufsatz sowie eine Wandhalterung mit Lademöglichkeit.

Natürlich kommt hier viel Kunststoff zum Einsatz, aber die Verarbeitung und die Qualität sind wirklich gut. Über ein Klick-Mechanismus können die verschiedenen Aufsätze und Walzen einfach gewechselt werden. Das funktioniert gut, ist aber nicht ganz so kinderleicht wie bei Dyson – hier muss man manchmal etwas ruckeln, ziehen und drücken.

Wandhalterung lädt auf und verstaut Zubehör

Die mitgelieferte Wandhalterung kann mit zwei Schrauben an der Wand befestigt werden. Hier kann man den R20 nach der Benutzung abstellen und aufladen. Das Ladekabel wird seitlich in die Station gesteckt, wobei ihr den Staubsauger mit dem Netzteil auch außerhalb der Station laden könnt. In der Halterung selbst könnt ihr drei Werkzeuge aufbewahren, die ebenfalls über den Klick-Mechanismus eingesteckt und gehalten werden. Die Bürsten und Walzen können aufgrund der Größe nur unten eingehangen werden, die Aufsätze oben rechts und links. Hier muss man sich entscheiden, welches Zubehör man immer griffbereit haben möchte, alles kann man in der Station nicht unterbringen.

Bis zu 90 Minuten reinigen

Der Dreame R20 bietet eine Saugkraft von 190 AW und kann bis zu 90 Minuten am Stück arbeiten. Der wechselbare Akku ist 3000 mAh groß, die Ladedauer beträgt 210 Minuten. Wird der Abzug gedrückt, kann es losgehen und der Sauger bietet dabei zwei Saugstufen. Die maximale Laufzeit gibt es nur in der niedrigeren Saugstufe, die für Staub aber vollkommend ausreichend ist. Im Turbo-Modus sind es immerhin noch circa 14 Minuten. Über das Display könnt ihr Dauerfeuer aktivieren und müsst so den Abzug nicht ständig gedrückt halten. Ebenso gibt es hier Infos zum Akkustand sowie eine kleine Animation, die anzeigt, wie stark der Boden verschmutz ist. Rot zeigt eine hohe, Orange eine mittlere und grün eine Niedrige Verschmutzung an.

Der Reinigungsvorgang selbst ist simpel und gut. Das Handstück liegt gut in der Hand und der Staubsauger lässt sich einfach durch die eigenen vier Wände schieben. Das blaue Licht bietet dabei nur die intelligente Multiflächen-Bürste, mit der man Hartböden und Teppiche reinigen kann. Auf der Front gibt es zwei Leuchten, die Staub sichtbar machen. Vor allem dann, wenn es leicht dämmert und der Raum nicht mehr voll erleuchtet ist. Praktisch ist der Lichtstrahl auch unter dem Sofa oder Bett, denn dann sieht man ganz genau, wo der meiste Dreck liegt.

Im Vergleich zum Dyson macht Dreame mehr Partikel in der Breite sichtbar, Dyson hingegen leuchtet etwas weiter nach vorne, wobei der Lichtstrahl nur einstieg leuchtet. Insgesamt ist das auf jeden Fall eine gute Hilfe, um schnell zu sehen, wo man eventuell noch einmal nacharbeiten sollte.

Staub und Dreck ist für den Dreame R20 absolut gar kein Problem, hier wird beim ersten Durchgang alles weggesaugt. Größere Partikel lassen sich ebenfalls mit der großen Bürste gut aufsaugen, hier muss man je nach Verschmutzung aber mehrfach drüber rollen. Das Reinigungsergebnis ist spitze, hier muss sich Dreame auf gar keinen Fall verstecken.

Zubehör schnell wechseln

Der Dreame R20 kann schnell zum Handstaubsauger umfunktioniert werden und mit der Fugendüse und dem Multifunktionsaufsatz lassen sich so auch das Auto, das Sofa und Co reinigen. Die Mini-Motorbürste ist ebenfalls praktisch, da diese motorisiert ist und so noch einmal bessere reinigt. Dieser kleine Aufsatz kommt bei mir zum Beispiel für das Bett oder das Sofa zum Einsatz – wirklich top.

Praktisch ist auch der flexible Aufsatz. Dieser wird vor das lange Rohr eingeklickt und schon kann man mit dem R20 bequem unter Möbeln und Betten saugen, ohne sich verrenken zu müssen. Das Gelenk übernimmt die Arbeit für euch und ihr könnt das abgeknickte Rohr viel einfacher unter flache Möbel schieben.

Insgesamt ist die Handhabung und Reinigungsleistung top. Haare verwickeln sich an den Bürsten wenig, ab uns zu sollte man hier aber handlich nachhelfen, wobei die Reinging der waschbaren HEPA-Filter sowieso empfohlen wird. Der Staubbehälter, der 600 Milliliter fasst, wird per Klappe über den Mülleimer geleert. Hier gibt es keine spezielle Vorrichtung, die das Leeren vereinfacht, mit etwas Schütteln bekommt man den Behälter aber wieder leer. Und sollte es mal etwas klemmen, kann man mit der Hand oder mit einem kleinen Stiel nachhelfen. Das macht Dyson definitiv besser.

Fazit und Preis-Leistungsverhältnis

Der neue Dreame R20 überzeugt in vielen Bereichen. Das mitgelieferte Zubehör ist enorm, die Handhabung einfach und die Reinigungsleist vor allem auf Hartböden spitze – auf Teppichen immer noch gut, aber hier hat Dyson die Nase vorn. Eine App-Anbindung gibt es nicht, wobei diese bei einem kabellosen Staubsauger meiner Meinung nach sowieso überflüssig ist. Das blaue Licht ist praktisch, leider gibt es den Lichtstrahl nur an der großen Mutliflächen-Bürste, die aber ohnehin am häufigsten zum Einsatz kommt. Letztendlich ist das Preis-Leistungsverhältnis des Dreame R20 top, der Sauger wird für 399 Euro vertrieben.