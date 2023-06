Philips x Kocoon Sleep Headphones: Schlaf-Kopfhörer neu bei Kickstarter

Wir verbringen rund ein Drittel unseres Lebens schlafend. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass ein gesunder Schlaf enorm wichtig für unsere körperliche und mentale Gesundheit ist. Nichtsdestotrotz leiden viele Menschen unter Schlafproblemen unterschiedlichster Art.

Das Team von Kokoon hat sich daher mit dem bekannten niederländischen Konzern Philips zusammengetan und stellt jetzt in einer Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter die Philips x Kokoon Sleep Headphones vor. Der Hersteller bezeichnet diese als „weltweit erste KI-gesteuerte Schlaf-Kopfhörer“.

„Diese revolutionären Ohrhörer wurden entwickelt, um Ihnen zu helfen, selbst in den lautesten Umgebungen einzuschlafen und durchzuschlafen. In einer leistungsstarken Partnerschaft mit Philips bringt unser Team aus erfahrenen Wissenschaftlern unvergleichliches Fachwissen auf dem Gebiet der Schlafforschung direkt in Ihr Bett.“

Die Sleep Headphones sind mit biometrischen Schlafsensoren und fortschrittlicher Geräuschmaskierungstechnologie ausgestattet, und verfügen über ein durchdachtes Design. Laut Angaben der Hersteller erkennen sie, wenn man einschläft, blenden automatisch den Ton aus und maskieren Geräusche. So soll eine ruhige Umgebung geschaffen werden, in der man die ganze Nacht entspannt schlafen kann.

Auch für einen entsprechenden Tragekomfort wurde gesorgt: Auf der Grundlage von mehr als zehn Jahren Forschung und dem Feedback von Zehntausenden von Usern hat man ein innovatives statistisches 3D-Formmodell entwickelt, um die Designs zu optimieren und laut eigner Aussage „die bequemsten Ohrhörer aller Zeiten zu entwickeln“. Die Sleep Headphones sind rund 66 Prozent dünner als Apples AirPods und sollen daher auch von Personen, die auf der Seite schlafen, bequem getragen werden können.

Power für die ganze Nacht: Akkulaufzeit von bis zu elf Stunden

Vor dem Schlafengehen setzt man die Sleep Headphones einfach in die Ohren ein, schaltet sie ein und stellt eine Verbindung zu einer Meditation, einer Klanglandschaft, der Lieblingsmusik oder einem Podcast her. Die Sleep Headphones nutzen dann eine intelligente Audioausblendung, wenn erkannt wird, dass die Person einschläft, maskieren Störungen, um vor dem Aufwachen zu bewahren und verfolgen die eigenen Schlafzyklen. Eine Kokoon-App dient als Schlafcoach, der per KI den Schlaf analysiert, eine Auswahl an Hintergrundgeräuschen bereitstellt und auch Hinweise für einen besseren Schlaf an die Hand gibt. Der Kopfhörer funkt mit Bluetooth 5.0 und soll mit einer Akkulaufzeit von bis zu elf Stunden genügend Power für eine ganze Nacht haben.

Im Lieferumfang enthalten ist der Philips x Kokoon Sleep-Kopfhörer, weiche Silikon-Ohrstöpsel in fünf Größen (XS, S, S-M, M, L), ein Reiseetui, ein USB-C-Ladekabel und ein Jahr Zugang zum digitalen Schlaf-Coach und zur Sound-Bibliothek von Kokoon. Der Hersteller bietet eine Mindestgarantie von einem Jahr.

Die Philips x Kokoon Sleep Headphones können noch in einem Super Early-Bird-Special bei Kickstarter zum Preis von 175 USD (ca. 164 Euro) unterstützt werden. Das entspricht einem Rabatt von 39 Prozent im Vergleich zum späteren Verkaufspreis. Die Auslieferung soll ab Oktober dieses Jahres erfolgen. Das Kickstarter-Projekt endet am 19. Juli 2023 und wurde schon von knapp 2.100 Personen mit fast 370.000 Euro unterstützt – für das Funding benötigt wurden lediglich 11.648 Euro.