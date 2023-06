PayPal: Passkey-Feature wird auch auf Deutschland ausgeweitet

Der Zahlungsdienstleister PayPal hat kürzlich die Passkey-Funktion für die eigene Kundschaft in den USA eingeführt. Auch in Deutschland wird es für iOS- und Android-User in den nächsten Wochen soweit sein: Dann lässt es sich in der PayPal-App mit Hilfe eines Passkeys anmelden, ohne ein Passwort eingeben zu müssen. Anstelle des Passworts wird ein biometrisches Merkmal, beispielsweise ein Fingerabdruck, oder ein Gerätepasswort, verwendet.

Passkeys sollen in Zukunft Passwörter ersetzen: Schon einige Anwendungen, darunter von Google und 1Password, haben angekündigt, diesen von der FIDO Alliance und dem World Wide Web Consortium geschaffenen Industriestandard unterstützen zu wollen. Möchte man einen Passkey für PayPal auf einem Apple-Gerät erstellen, so gestaltet sich dieser Vorgang relativ einfach und schnell.

Sobald man sich in Apples Safari-Browser bei PayPal im Konto anmeldet, bekommt man die Option geboten, einen Passkey zu erstellen. Sind die Anmeldedaten erfolgreich überprüft worden, kann man sich mit Face ID oder Touch ID identifizieren, um den Passkey zu erstellen. Durch die Synchronisation mit dem iCloud-Schlüsselbund sind die erstellten Passkeys dann auf allen Geräten ab iOS 16.0, iPadOS 16.1 oder macOS Ventura verfügbar. Weitere Informationen zu Passkeys finden sich auch auf der Support-Website von Apple.