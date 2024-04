DuckDuckGo: Neues Abo integriert VPN-Dienst

Das auf Datenschutz fokussierte Technologieunternehmen DuckDuckGo hat am gestrigen Donnerstag ein neues Privacy-Pro-Abonnement auf den Markt gebracht, das einen VPN-Dienst, die Entfernung persönlicher Daten und die Wiederherstellung von Identitätsdiebstählen umfasst. Im eigenen Newsroom berichtet das DuckDuckGo-Team von den Neuerungen.

Das Abo, das 9,99 US-Dollar im Monat oder 99 US-Dollar pro Jahr kostet, ist zum Start für Menschen in den USA verfügbar und markiert gleichzeitig den ersten Schritt des Unternehmens in Richtung eines in den DuckDuckGo-Browser integrierten Abonnement-Dienstes. DuckDuckGo ist bereits seit 2014 profitabel, hat sich aber bisher auf Werbeeinnahmen verlassen. Der Abo-Service eröffnet dem Unternehmen eine neue Möglichkeit, Geld zu verdienen.

Der VPN-Dienstverwendet das Open-Source-Protokoll WireGuard, um die eigene Identität zu schützen, während man Websites im Internet besucht. Das Unternehmen berichtet, dass alle DNS-Anfragen über die eigenen DNS-Resolver von DuckDuckGo geleitet werden, so dass Internet Service Provider (ISPs) den Browserverlauf nicht ausspähen können.

Mit seinem Service zum Entfernen persönlicher Informationen durchsucht DuckDuckGo Dutzende von Datenbroker-Seiten, um Details wie den eigenen Namen und die Adresse zu finden. Wenn der Dienst Daten auf einer dieser Websites findet, fordert er die Entfernung an und übernimmt auch die E-Mail-Korrespondenz mit diesen Websites. Laut DuckDuckGo baut diese Funktion auf der Technologie von Removaly auf, einem Startup, dass das Unternehmen im Jahr 2022 übernommen hat.

Fokus liegt auf Privatsphäre der User

Die dritte Funktion des Privacy Pro-Abos von DuckDuckGo ist die Wiederherstellung der Identität bei Identitätsdiebstahl. Hier soll ein Berater rund um die Uhr helfen, einen identitätsbezogenen Verlust wiederherzustellen. Dazu gehören finanzielle Verluste, die Berichtigung von Kreditauskünften und sogar das Einfrieren des Berichts, bis die Identität wiederhergestellt ist, sowie das Ersetzen und Annullieren von Gegenständen wie Führerscheinen, Bankkarten und Pässen. Nach Angaben des Unternehmens wird der Wiederherstellungsbeauftragte mit den Nutzern und Nutzerinnen zusammenarbeiten, alle Formalitäten erledigen und sich mit verschiedenen Unternehmen in Verbindung setzen.

DuckDuckGo gibt an, dass man zum Schutz der Privatsphäre der User keine Protokolle der VPN-Aktivitäten aufbewahrt, die Daten, die bei der Entfernung der persönlichen Daten angegeben werden, auf dem lokalen Gerät speichert und das Unternehmen eine zufällige ID zuweist, wenn man sich für den Privacy Pro-Service anmeldet. Anfang dieses Jahres hat DuckDuckGo die geräteübergreifende Synchronisierung von Passwörtern und Lesezeichen eingeführt, um den Zugriff auf diese Informationen zu erleichtern.

Alle Infos zu den neuen Privacy Pro-Diensten gibt es auch auf der Website von DuckDuckGo. Es ist denkbar, dass der Service auch bald seinen Weg nach Deutschland finden wird. Der DuckDuckGo-Webbrowser sowie die Suchmaschine des Anbieters sind weiterhin kostenlos für macOS, iOS und iPadOS verfügbar.