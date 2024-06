Apple veröffentlicht wichtiges Sicherheits-Update für Kopfhörer

Immer wenn neue Firmware für AirPods veröffentlicht werden, hält sich Apple mit Informationen üblicherweise vornehm zurück. Das ist aktuell anders, denn mit dem Update auf Version 6A326 oder 6F8 wird eine Sicherheitslücke bei AirPods oder Kopfhörern der Marke Beats geschlossen.

Konkret betroffen sind die folgenden Modelle: AirPods (2. Generation und neuer), AirPods Pro (alle Modelle), AirPods Max, Powerbeats Pro und Beats Fit Pro. Dabei gibt es keinen konkreten Weg die Kopfhörer zu aktualisieren, man sollte sie einfach koppeln und in Bluetooth-Reichweite belassen, der Rest geschieht automatisch.

Um dieses Problem geht es konkret

Aber worum geht es überhaupt konkret? Apple beschreibt die Sicherheitslücke in einem Support-Dokument wie folgt: „Wenn der Kopfhörer eine Verbindungsanfrage an eines der zuvor gekoppelten Geräte sendet, kann ein Angreifer in Bluetooth-Reichweite das beabsichtigte Quellgerät fälschen und Zugriff auf den Kopfhörer erhalten.“

Schaut also einfach mal in den iOS-Einstellungen nach, ob eure Kopfhörer schon mit der Firmware 6F8 oder 6A326 unterwegs sind. Dann ist das Update bereits installiert und ihr seid auf der sicheren Seite.