Dyson Gen5detect: Neuester Akku-Sauger mit 200 Euro Rabatt

Ich glaube wir müssen nicht groß darüber diskutieren, dass der neue Dyson Gen5detect Akku-Staubsauger eine ziemlich teure Angelegenheit ist. 999 Euro ist der Listenpreis des Herstellers, anlässlich des „Singles Day“ am Samstag könnt ihr am Wochenende aber ordentlich sparen.

Statt 999 Euro kostet der Dyson Gen5detect am Wochenende nur 799 Euro (zum Angebot) – das ist der aktuelle Bestpreis im Netz. Dyson legt aber noch eine Gratis-Zugabe mit dabei: Es gibt die praktische Ladestation Floor Dok Multi im Wert von 125 Euro mit dazu. Es wird bei der Bestellung über die Aktionsseite automatisch mit in den Warenkorb gelegt.

Mit im Lieferumfang enthalten ist ja eine Wandhalterung, die aus meiner Sicht aber sehr minimal ausfällt. Dort kann nur kleines Zubehör befestigt werden, alle anderen Aufsätze landen dann irgendwo in der Schublade. Beim Floor Dok Multi kann auch die kleine motorisierte Düse für Sofas und Betten und die große Hartbodendüse befestigt werden. So hat man alles griffbereit und spart sich auch die Löcher in der Wand.

Das sind die Tops und Flops des Dyson Gen5Detect

Ein echtes Highlight, das ich so auch bei der Konkurrenz noch nicht gesehen habe, ist die Integrierte Staub- und Fugendüse. Die versteckt sich direkt zwischen dem Hauptteil und dem Saugrohr. Letzteres muss nur abgezogen werden, um die kleine Staubdüse zum Vorschein zu bringen. Diese lässt sich dann auch im Handumdrehen in eine Fugendüse verwandeln. Wie genau das aussieht, könnt ihr auf den folgenden Bildern sehen.

Die maximale Saugkraft des Dyson Gen5detect wird vom Hersteller mit 280 AW angegeben, der V15 brachte es „nur“ auf 230 AW. Ich persönlich halte nicht viel von solchen Werten, zumal der Staubsauger im normalen Betrieb ohnehin selten mit maximaler Leistung läuft. Den viel größeren Effekt haben wohl die motorisierten Düsen, gerade mit der Fluffy-Düse ist auch das Aufsammeln von größeren Objekten wie beispielsweise Erdnüssen kein Problem. Ebenso punktet der Dyson im Kampf mit langen Haaren, die sich nicht an den Bürsten aufwickeln.

Eine kleine Fehlkonstruktion ist dagegen der An- und Aus-Schalter, der den bisherigen Trigger ersetzt. Er ist so ungünstig platziert, dass er nicht mit dem Daumen gedrückt werden kann, während man den Staubsauger hält. Zum Einschalten oder Ausschalten wird eine zweite Hand benötigt.