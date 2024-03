Amazon Music Unlimited jetzt 3 Monate kostenlos

Neben Apple Music, YouTube Music, Deezer und Spotify bietet auch Amazon mit Amazon Music Unlimited Musikstreaming an. Derzeit könnt ihr drei Monate kostenlos Musik und Podcasts hören und spart so knapp 30 Euro. Das Angebot richtet sich an neue Kunden und Kundinnen, ausgeschlossen sind User, die bereits Amazon Music Unlimited nutzen oder genutzt haben (einschließlich eines Gratiszeitraums).

Amazon Music Unlimited jetzt 3 Monte gratis ausprobieren (Amazon-Link)

Bei Amazon Music sind die Titel in 3D Audio und in Ultra HD abrufbar. Amazon Music Unlimited verfügt außerdem über einen stetig wachsenden Katalog von Musik in Dolby Atmos und 360 Reality Audio sowie Tausende professioneller Playlists und Radiosender. Insgesamt gibt es mehr als 100 Millionen Songs, die ihr ohne Werbung anhören könnt.

Musik hören könnt ihr per App auf Smartphone und Tablet, direkt im Browser oder auch über Amazons smarte Lautsprecher. Mit Alexa könnt ihr einfach eure Libleingssongs per Zuruf abspielen, allerdings sind die Songs auf einem Echo nicht in Ultra HD verfügbar. „Alexa, spiele Coldplay“ oder „Alexa, spiele die Playlist Filmmusik“ sind nur zwei Beispiele.

Das Angebot ist nur für begrenzte Zeit erhältlich und gilt nur bis zum 30. April 2024. Nach Ablauf der drei Gratis-Monate verlängert sich das Abonnement automatisch, wenn ihr nicht vorzeitig kündigt.