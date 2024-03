Eufy Omni S1 Pro: Neues Top-Modell startet auf Kickstarter

Nächste Woche mache ich mich auf nach Hamburg, um mir die neuesten Dreame-Produkte genauer ansehen zu können. Noch einen Hauch schneller, zumindest was den Vorbestellstart angeht, ist Anker. Der bekannte Zubehör-Hersteller hat soeben den Eufy Omni S1 Pro auf Kickstarter gelauncht. Dort bekommt ihr in als Early-Bird-Angebot mit einem Rabatt von 33 Prozent auf den späteren Listenpreis, der bei knapp 1.400 Euro liegen wird.

Im Vergleich zu aktuellen Top-Modellen hat sich Anker beim Eufy Omni S1 Pro einiges einfallen lassen – und damit ist nicht nur die auffällig hohe, dafür aber besonders schlanke Basisstation mit Wassertanks und Staubbeutel gemeint. Vor allem zwei technische Details stechen ins Auge.

Zunächst einmal verfügt der Eufy Omni S1 Pro nicht über rotierende oder vibrierende Wischpads, sondern über eine sich drehende Rolle. Dieser Rollmopp ist 290 Millimetern breit und rotiert mit einer Geschwindigkeit von 170 Umdrehungen pro Minute sowie einer Abwärtskraft von 10 Newton. So sollen deutlich weniger Rückstände am Boden verbleiben als bei rotierenden Wischpads.

Ebenfalls spannend: Anker verzichtet bei seinem neuen Top-Modell auf einen sonst üblichen LiDAR-Turm. Der Laser-Sensor ist im Gerät selbst versteckt und sorgt dafür, dass der Eufy Omni S1 Pro nur 96 Millimeter hoch ist. Zum Vergleich: Eines der aktuellen Top-Modelle, der Dreame L20 Ultra, ist 103,8 Millimeter hoch. Unter Möbeln kann dieser knappe Zentimeter durchaus einen Unterschied machen.

Weitere spannende Details des Eufy Omni S1 Pro

Auch weitere technische Details sind ziemlich spannend, so zumindest das Versprechen von Anker in einer Pressemitteilung. Der Saug- und Wischroboter soll über eine Kombination aus aktiven Infrarotsensoren und einer RGB-Kamera verfügen, die 300.000 Abtastpunkte aussendet. Acht Mal pro Sekunde sollen so selbst bewegliche Objekte erkannt werden.

Im Inneren der Basisstation steckt Technik, die wir bereits vom Eufy Mach V1 Ultra kennen. Aus dem sauberen Leitungswasser wird Ozon erzeugt, welches dann genutzt wird, um den Boden und Sauger einschließlich des Rollmopps zu desinfizieren. Die Sterilisationsrate soll dabei laut Hersteller bei 99,99 Prozent liegen.

Die komplette Steuerung erfolgt natürlich per App, hier findet ihr natürlich Funktionen wie Funktionen wie Multi-Floor-Mapping, Spot-Reinigung, Wiederaufnahme der Reinigung, individuelle Reinigungsmodi, Zeitplanung und das Einrichten von No-Go-Zonen.

Die Auslieferung der Kickstarter-Vorbestellungen soll im Mai 2024 erfolgen. Später im Sommer soll der Eufy Omni S1 Pro im Handel erhältlich sein, dann natürlich zum regulären Preis ohne Kickstarter-Rabatt. Bis wir unser Testgerät erhalten, könnt ihr euch ein paar optische Eindrücke im folgenden (englischsprachigen) Video ansehen.

Eufy Omni S1 Pro 1399 EUR 925 EUR auf Kickstarter