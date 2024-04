HomePod mini in Space Grau bei Cyberport für nur 79,99 Euro (ausverkauft)

Der HomePod mini verfügt über einen soliden Klang und ein wenig Radiohören ist überhaupt kein Problem, allerdings nutze ich den kleinen Lautsprecher vorwiegend als HomeKit-Steuerzentrale, Matter-Bridge und für Siri-Befehle. Für das Smart Home fungiert der HomePod mini als Schnittstelle und bindet Sensoren, Thermostate und mehr so an, dass man sie auch von unterwegs aus steuern kann. Gleichzeitig hat der HomePod mini Thread und Matter mit an Bord.

Apple verlangt für den HomePod mini weiterhin 109 Euro. Cyberport bietet nur die Variante Space Grau günstiger an, alle anderen Farben sind nicht reduziert. Da der nächste Preis im Internet bei circa 100 Euro liegt, ist das Angebot attraktiv und ihr spart mindestens 20 Euro und im Vergleich zu Apples Preis sogar 30 Euro.

HomePod mini versteht sich auch mit Matter-Zubehör

Ich nutze den HomePod mini bei mir Zuhause, um mein Smart Home mit Siri zu steuern. „Siri, schalte das Licht im Wohnzimmer an“, „Siri, Heizung im Wohnzimmer auf 20 Grad“, „Siri, stelle einen Timer für 5 Minuten“ sind nur einige Beispiele. Bei mir auf der Haus-Baustelle habe ich auch einen HomePod mini im Einsatz, der dort jedoch nur als Steuerzentrale fungiert und ich so zum Beispiel mein smartes Garagentor auch von unterwegs steuern kann.

Cyberport verkauft den HomePod mini im Cybersale und die Stückzahlen sind begrenzt. Bei Interesse solltet ihr sofort zuschlagen und mit dem 5 Euro Newsletter-Gutschein könnt ihr den Preis sogar auf 74,99 Euro reduzieren.

