Event-Gerüchte: iPad Pro mit M4-Chip, Apple Pencil mit haptischem Feedback

Mark Gurman von Bloomberg hat in seinem neusten Power On-Newsletter seine Prognose für das anstehende „Lass dich frei“-Event mitgeteilt. Seiner Meinung nach stellt Apple „mit hoher Wahrscheinlichkeit“ ein iPad Pro mit M4-Chip vor und setzt demnach nicht auf den M3-Chip, der aktuell im MacBook oder iMac zum Einsatz kommt. Das iPad Pro 2024 würde also vom M2-Chip direkt auf den M4-Chip umstellen und eine Chip-Generation überspringen. Da der M4-Chip vor allem eine verbessert Neural Engine mitbringt, ist er perfekt für die kommenden KI-Aufgaben mit iPadOS 18 gewappnet.

Zum Thema iPad hat Gurman zudem gesagt, dass er weiterhin davon ausgeht, dass Apple erstmals ein großes 12,9 Zoll iPad Air auf den Markt bringt. Das große iPad Pro ist beliebt und ein großes Display wirklich toll. Allerdings bietet Apple derzeit nur das iPad Pro in der Variante mit 12,9 Zoll Bildschirm an und schließt mit einem großen iPad Air die Lücke für ein günstigeres Modell in groß.

Apple Pencil 3 mit haptischem Feedback erwartet

Haptisches Feedback kennen wir vom iPhone oder auch vom Trackpad im MacBook. Die sogenannte Taptic Engine erzeugt eine Art Vibration und simuliert so einen Klick. Solch eine Funktion soll laut Gurman der Apple Pencil der dritten Generation integrieren, allerdings lässt der Apple-Experte weitere Details vermissen. Vorstellbar wären eine kleine Taptic Engine, die zum Beispiel ein Wechseln von Werkzeugen bestätigt. Des Weiteren steht immer noch die „Sqeeze Geste“ im Raum, die von MacRumors im Code von iPadOS 17.5 entdeckte wurde.

Apple-Event findet am 7. Mai um 16 Uhr statt

Am 7. Mai findet die nächste Apple-Keynote statt, jedoch nicht zur sonst üblichen Zeit, sondern schon um 16 Uhr. Generell hat Apple keine Journalisten nach Cupertino eingeladen, allerdings findet ein kleines Mini-Event in London statt, zu dem Apple ausgewählte Redakteure und Content Creator eingeladen hat. Entsprechende Hands-On-Videos könnten also schon kurz nach dem Event auf YouTube live gehen.