Meross Garagentoröffner mit HomeKit im Test

Insofern ihr eine Garage mit einem motorisierten Tor habt und dieses derzeit nur per Schalter oder Fernbedienung zu und auf geht, könnt ihr euch den Meross Garagentoröffner (Amazon-Link) ansehen, der euer Tor smart macht. Ich habe mir das kleine Gadget bestellt und am Wochenende montiert, eingerichtet und ausprobiert.

Zuerst solltet ihr prüfen, ob euer Antrieb mit dem smarten Öffner kompatibel ist. Das ist bei mir der Fall und die Installation ist generell sehr einfach. Solltet ihr auf dem Gebiet aber etwas unsicher sein, fragt gerne einen Elektriker oder handwerklich geschickte Bekannte. In der Anleitung des Tors müsst ihr herausfinden, welche Kontakte zum Öffnen und Schließen verwendet werden. Bei mir befindet sich die Steuereinheit an der Wand neben dem Tor, häufig fährt die Einheit aber auch mit dem Tor mit. Dort müsst ihr oftmals nur eine Abdeckung abnehmen und könnt die Kontakte sehen.

Bei meinem Novoferm-Antrieb müssen lediglich zwei Abdeckungen mit zwei Schrauben entfernt werden. Da ich einen externen Kontaktgeber anschließen könnte, kann ich genau diese Kontakte für den Meross Garagentoröffner verwenden. Habt ihr die richtigen Kontakte gefunden, könnt ihr mit einem kleinen Testdraht, der mitgeliefert wird, prüfen, ob das Tor bei Kontakt öffnet und schießt. Wenn das der Fall ist, habt ihr die richtigen Kontakte ausgewählt. Hier sollte man auch definitiv die richtigen wählen, denn ansonsten könnte man den Antrieb beschädigen.

Meross Garagentoröffner lässt sich einfach montieren

Der Meross Garagentoröffner ist eine kleine weiße Box (94 x 46 x 23 Millimeter). Auf der einen Seite befindet sich ein zwei-adriges Kabel, das an die genannten Kontakte angeschlossen wird. Auf der anderen Seite ist ein USB-A Kabel, zudem der Anschluss für den Torkontakt. Im Lieferumfang ist ein USB-A Netzteil enthalten, demnach muss eine freie Steckdose oder ein freier USB-A Port in der Nähe sein.

Der Torkontakt funktioniert wie ein herkömmlicher Fenster-Türkontakt. Hier müsst ihr einen passenden Ort finden, an dem die beiden Kontakte sich gegenüber stehen, wenn das Tor geschlossen ist, damit der Meross Garagentoröffner erkennt, ob das Tor auch wirklich komplett geschlossen ist. Mit den Klebepads ist man flexibel, die Kontakte lassen sich aber auch mit Schrauben fixieren. Das USB-A Kabel sowie das Kabel für den Torkontakt sind mit 7 Meter Länge ausreichend dimensioniert.

Einrichtung in der Home App

Ist alles korrekt verkabelt und angeschlossen, kann man den Meross Garagentoröffner in der Home-App (App Store-Link) einrichten. Der entsprechende QR-Code ist auf dem Kästchen aufgeklebt und kann einfach gescannt werden. Ihr könnt einen eigenen Namen vergeben und den Raum bestimmen. Hier kann man nichts verkehrt machen.

Obwohl die Meross-App (App Store-Link) nicht zwingend notwendig ist, empfehle ich sie trotzdem. Mein Tor hat beim Schließvorgang immer den Fehler „Blockiert“ ausgespuckt. In der Home-App lässt sich der Fehler zum Beispiel nicht beheben. In der Meross-App gibt es erweiterte Einstellungen. Um den Blockiert-Fehler zu beheben, musste ich die Schließzeit anpassen. Voreingestellt waren 15 Sekunden, mein Tor benötigt aber 18 Sekunden. Danach funktioniert alles tadellos.

In der Meross-App stehen weitere Einstellungen bereit, unter anderem kann man Zeitpläne anlegen oder mögliche Firmware-Updates einspielen.

WLAN wird vorausgesetzt

Der Meross Garagentoröffner funktioniert über WLAN – und daher muss das WLAN-Signal bis in eure Garage reichen. Das kann je nach Gegebenheit schwierig sein. Per Home-App könnt ihr jetzt euer Garagentor öffnen und schließen. Auch Siri kann diese Aufgaben für euch übernehmen. Und wenn ihr zum Beispiel im Auto CarPlay habt, könnt ihr auch über den großen Bildschirm auf den Meross Garagentoröffner zugreifen.

Ansonsten lässt sich der smarte Öffner in Automationen verwenden und mit weiteren HomeKit-Geräten in Abhängigkeit setzen. Wenn man zum Beispiel in der Dämmerung ankommt und die Garage mit einer smarte Lampe beleuchtet, kann man diese automatisch einschalten. Mit einem HomeKit-Türschloss könnte man auch eine Zwischentür entriegeln, wenn die Garage direkt ans Haus gebaut ist. Auch hier kommt es immer darauf an, was ihr wollt und welche Komponenten verfügbar sind.

Fernsteuerung nur mit Steuerzentrale

Befindet ihr euch nicht in WLAN-Reichweite, ist die Installation einer HomeKit-Steuerzentrale sinnvoll. Das kann zum Beispiel ein HomePod mini oder auch ein Apple TV sein. Dann ist auch eine Fernsteuerung von außerhalb möglich. So könnt ihr zum Beispiel dem Paketdienstleister die Garage öffnen, wenn ihr nicht Zuhause seid. Oder schon beim Abbiegen in eure Straße das Tor per Siri und CarPlay öffnen.

Meross Garagentoröffner: Fazit und Preis

Der Meross Garagentoröffner macht genau das was er verspricht. Das Garagentor wird smart gemacht und das mit wenigen und einfachen Handgriffen. Mit HomeKit kostet der Öffner 49,99 Euro (zum Black Friday aber nur 37,43 Euro). Optional gibt es hier auch Support für Alexa, Google Assistant und SmartThings. Wer auf HomeKit verzichten kann, bekommt die Variante mit Alexa, Google Assistant und SmartThings aber auch günstiger, hier zahlt man 35,99 Euro (am Black Friday nur 25,70 Euro).

Angebot 3.552 Bewertungen Meross Smart WLAN Garagentoröffner funktioniert mit Apple HomeKit, APP-Steuerung,... 👍Universelles Design👍: Bitte prüfen Sie vor dem Kauf, ob unser Smart-Home Produkt mit Ihrer Garagensteuerung kompatibel ist. Wie Sie die...

🔄Fernsteuerung und Sprachsteuerung🔄: Ihr Garagentor ist intelligent und bequem. Ihr Garagentor ist intelligent und bequem. Dieses Gerät...