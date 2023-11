Tedee Go: Smartes Türschloss erstmals reduziert erhältlich

Wir haben derzeit drei smarte Türschlösser an verschiedenen Türen im Einsatz. Zum einen unser Allzeit-Favorit Nuki, das Tedee Pro und das neue Netatmo Türschloss. Jedes Schloss hat Vor- und Nachteile. Falls ihr schon länger einen Blick auf Tedee geworfen habt, könnt ihr das Tedee Go günstiger kaufen.

Beim Tedee Go handelt es sich um die schnelle Nachrüstvariante, da das Schloss von innen auf einen vorhandenen Schlüssel gesteckt wird. Die drei CR123A/R-Batterien halten circa sechs Monate und das Tedee Schloss ist beim Schließvorgang zwar zu hören, im Vergleich zum Nuki aber deutlich leiser. Der Motor ist stark, die Verarbeitung in Ordnung. Die Ummantelung ist beim Go nur aus Plastik mit Aluminium-Optik.

Ansonsten bietet das Tedee Go alle wichtigen Funktionen, die ein smartes Türschloss mitbringen muss. Ihr könnt per App das Schloss bedienen und die Tür öffnen und abschließen. Es lassen sich weitere Nutzer und Nutzerinnen einladen, auch ein Auto-Unlock ist verfügbar. Mit einem längeren Klick auf das Schloss schließt es nach 10 Sekunden hinter euch ab. Die App-Bedienung ist einfach und gut.

Die Go-Variante hat kein Support für HomeKit an Bord, allerdings wurde schon zum Start angekündigt, dass Matter over Thread per Update nachgereicht wird. Hier gibt es bisher aber keine weiteren Infos, eine Umsetzung dieses Jahr ist somit wohl so gut wie vom Tisch. Klickt euch gerne noch einmal in unseren ausführlichen Testbericht zum Tedee Go.

Abschließend findet ihr die aktuellen Preise. Bei Tink.de gibt es das Schloss aktuell besonders günstig, bei Amazon gibt es dafür mehr Auswahl.

Tedee Go in Silber oder Schwarz für 164,90 Euro statt 199 Euro (zum Angebot)

