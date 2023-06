Tedee Go im ersten Test: Zuverlässiges Smart Lock mit einfacher Installation

Wir haben das Tedee Smart Lock, was jetzt Tedee Pro heißt, mehrere Jahre im Einsatz und können bescheinigen, dass es sich um ein hochwertiges und zuverlässiges Smart Lock handelt. Der einzige Nachteil: Der Schließzylinder muss ausgetauscht oder angepasst werden. Mit dem neuen Tedee Go (Amazon-Link) ist nun eine Variante auf den Markt, die vor allem die Installation vereinfacht, da am Zylinder nichts mehr gemacht werden muss.

Schnell an die Tür geschraubt

Das Tedee Go ist binnen weniger Minuten einsatzbereit. Zuerst öffnet ihr die Abdeckung und aktiviert die drei CR123A/R-Batterien, die bei bis zu achtmaliger Nutzung pro Tag insgesamt sechs Monate durchhalten. Auf der Innenseite der Tür wird ein Schlüssel eingesteckt. Das Schloss wird dann auf den Schlüssel gesteckt und mit drei kleinen Madenschrauben fixiert. Je nach Beschaffenheit, muss ein Adapter aufgesetzt werden, damit die Schrauben greifen. Dieser wird einfach per 3M Kleber aufgeklebt, worauf dann das Schloss gesetzt wird. Hier ist man in rund 5 Minuten fertig und kann direkt mit der Einrichtung beginnen.

In der Tedee-App (App Store-Link) wird das Smart Lock eingerichtet – hier folgt man einfach der Schritt-für-Schritt Anleitung. Direkt danach erfolgt die Kalibrierung, hier merkt sich das Schloss den Zustand offen, geschlossen und Türfalle gezogen. In der App könnt ihr dann diverse Einstellungen vornehmen, unter anderem festlegen, ob die Tür automatisch abschließt, oder der Auto-Unlock verwendet werden soll, wie sich das Schloss verhält, wenn man auf die Taste am Smart Lock drückt und mehr.

Besonders praktisch ist der Auto-Unlock. Nachdem man seinen eigenen Standort festgelegt hat, kann das Schloss bei Annäherung automatisch die Tür aufsperren. Wenn man mit seinem Smartphone den zuvor festlegten Radius erreicht, wacht das Schloss auf und wartet auf ein Bluetooth-Signal. Da die Reichweite von Bluetooth eher klein ist, schließt das Tedee Go die Tür auf, wenn man kurz davor steht. In der Praxis funktioniert das wirklich gut, allerdings kann es auch mal etwas länger dauern und man muss ein paar mehr Sekunden vor der Tür warten.

Lautstärke, Material, Größe

Der kraftvolle Motor mit 1,6 Newtonmetern ist für eine Mehrfachverriegelung geeignet und ist im Vergleich zum Tedee Pro ähnlich laut beziehungsweise leise. Das neue Tedee Go hat eine andere Tonlage und wirkt zumindest etwas lauter, beide liegen aber bei circa 80 Dezibel in der Spitze. Die Verarbeitung ist gut, das Tedee Pro bietet aber bessere Materialen. Die Ummantelung ist beim Go nur aus Plastik mit Aluminium-Optik.

Das Tedee Go ist noch als kompakt zu bezeichnen, auch wenn es im Vergleich zum Pro deutlich größer geworden ist. Das Go misst 57 x 63 Millimeter (Durchmesser x Höhe), das Pro ist mit 45 x 55 Millimeter noch einmal kleiner.

Batterien statt Akku

Die Go-Variante setzt ja auf Batterien, die ungefähr sechs Monate halten und dann getauscht werden müssen. Beim Pro setzt man hingegen auf einen Akku, den man einfach per magnetischem Kabel aufladen kann. Was man hier bevorzugt, ist sicherlich Geschmacksache. Batterien sind Verbrauchsgegenstände und verursachen weitere Kosten, beim Pro lässt sich der Akku nicht tauschen und wird auf längere Zeit nicht mehr die volle Kapazität bieten.

Die Tedee Bridge

Für einige Funktionen wird die Tedee Bridge vorausgesetzt, unter anderem für Schließvorgänge von unterwegs. Gleichzeitig wird auch die Zuverlässigkeit optimiert, ebenso ermöglicht die kleine Box die Integration in diverse Smart Home Systeme, unter andreem Amazon Alexa, Fibaro, Google Home und Loxone. Eine HomeKit-Anbindung hat nur die Pro-Version, allerdings wird das Go in Kürze ein Update für Thread und Matter erhalten.

Preis-Leistung stimmt

Das Tedee Pro ist mit 399 Euro UVP deutlich teurer als die Konkurrenz aus Österreich (Nuki). Zudem musste man noch selbst Hand anlegen und seinen Zylinder bearbeiten oder tauschen. Mit dem neuen Tedee Go, das 199 Euro kostet, gibt es eine erschwingliche Variante, die etwas größer ist und ein paar Funktionen auslässt, dafür aber im Handumdrehen an der Tür installiert und einsatzbereit ist. Wir empfehlen zusätzlich die Tedee Bridge, die Vorteile haben wir ja gerade aufgezählt.

Das Tedee Go ist in Silber/Weiß und in Schwarz erhältlich und macht so an hellen und dunklen Türen eine gute Figur.