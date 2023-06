OvulaRing: Zyklus-App bekommt Sport-Add-On für Trainings-Optimierung

Mit dem Medizinprodukt OvulaRing und der zugehörigen Begleit-App (App Store-Link) können Frauen ihren Zyklus tracken und auf Basis des Eisprungs und der Körperkerntemperatur herausfinden, ob und wann sie fruchtbar sind. Die iPhone-App lässt sich kostenlos aus dem deutschen App Store herunterladen und benötigt neben rund 19 MB an freiem Speicherplatz auch mindestens iOS 13.0 oder neuer zur Installation. Für das Zyklustracking ist der OvulaRing erforderlich, der auf der Website des Herstellers erworben werden kann.

Nutzerinnen des OvulaRings und der zugehörigen App können ab sofort auf das neue Sport Add-on zugreifen. Mit dieser Erweiterung unterstützt OvulaRing Frauen dabei, ihr Training im Einklang mit ihrem Zyklus und zugleich effektiver zu gestalten.

Das Add-on bietet Trainingshinweise, die auf der medizinisch geprüften OvulaRing-Methode basieren und auf die jeweilige Zyklusphase abgestimmt sind. Dadurch können Frauen durch Rücksicht auf ihren Hormonstatus ihre Leistung steigern, das Verletzungsrisiko minimieren und besser regenerieren. Zudem erkennt die Erweiterung frühzeitig Symptome eines Energiedefizits oder eines Übertrainings und kann so eine Überlastung vermeiden und die Fruchtbarkeit der Nutzerin erhalten.

Entwicklung in Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlerinnen

Das neue Feature ist in die OvulaRing-App integriert und erlaubt einen einfachen Wechsel zwischen der Fruchtbarkeits- und der Sport-Ansicht. Entwickelt wurde das Add-On in enger Zusammenarbeit mit Sportwissenschaftlerinnen und Expertinnen für zyklusbasiertes Training. Tipps dieser Expertinnen zu zyklusbasiertem Lauf-, Kraft und Radtraining sowie zur Ernährung für Sportlerinnen sind ebenfalls in der Erweiterung enthalten. Die Nutzerinnen bekommen so wertvolles Fachwissen für ihr Training sowie für die Regeneration.

Das Add-On ist seit Version 2.0 in der OvulaRing-App für iOS verfügbar. Zudem hat mit dem Update eine Option zur Berechnung des Geburtstermins bei positivem Schwangerschaftstest eingebunden, ebenso wie eine einfache OvulaRing-Service-Freigabe, neue Tipps-Artikel und eine verbesserte FAQ. Auch die Performance wurde verbessert. Version 2.0 und 2.0.1 von OvulaRing stehen nun im App Store zum Download bereit.