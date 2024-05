iPhone-Wecker ohne Ton: Apple arbeitet an Problemlösung

iPhone-Nutzer und Nutzerinnen aus den USA berichten vermehrt, dass der iPhone-Wecker keinen Ton abspielt. Apple hat sich gegenüber US-Medienvertertern geäußert und bestätigt, dass das Problem vereinzelt auftritt und bekannt sei. Gleichzeitig gibt Apple an, dass man an der Fehlerbehebung arbeitet.

Hierzulande scheint es bisher keine Probleme zu geben, zudem ist unklar, wie viele Nutzer und Nutzerinnen betroffen sind. Wer Probleme mit dem iPhone-Wecker hat, soll ein paar Einstellungen ändern. Zuerst sollte man prüfen, ob der Schieberegler in den „Einstellungen“ → „Töne & Haptik“ entsprechend aufgedreht ist. Zusätzlich wird ein Workaround in den sozialen Netzwerken empfohlen, bei dem das Deaktivieren der „Aufmerksamkeitsprüfung für Face ID“ Abhilfe schafft. Diese Option findet ihr in den „Einstellungen“ unter „Face ID & Code“.

Mit dieser Einstellung kann man zum Beispiel Benachrichtigungen bei gesperrtem Bildschirm anzeigen lassen, aber sie kann auch sofort den Wecker auf ein Minimum reduzieren, wenn man auf den Bildschirm schaut, während er aktiv ist. Ist das iPhone zum Beispiel nachts auf einer Ladestation und das iPhone erkennt sofort das Gesicht, könnte der Wecker-Ton fälschlicherweise deaktiviert sein.

Defekte iPhone-Wecker sind nicht neu und haben in der Vergangenheit schon öfters für Kopfschütteln gesorgt. Immerhin scheint der Fehler hierzulande noch nicht aufzutreten.