Lisen MagSafe Powerbank im Test: Der ultimative Zusatzakku für Apple-Geräte

Ist das die ultimative Powerbank für Apple-Geräte? Ja! Der Hersteller hat nicht nur eine einfache Powebank konstruiert, sondern ein echtes Multitalent. Und das letztendlich zu einem unschlagbaren Preis von aktuell 33,99 Euro (Amazon-Link) statt 39,99 Euro. Aber der Reihe nach, folgend findet ihr alle Details zur Lisen MagSafe Powerbank.

Davon ab, dass einige Produktfotos bei Amazon eher irreführend sind, macht die Powerbank einen richtig guten Job. Ihr könnt ein iPhone oder Smartphone mit MagSafe kabellos aufladen, in dem ihr die Powerbank auf den Rücken des iPhones legt. Hier erfolgt die Aufladung im normalen Tempo mit Qi, die neuste Qi2-Technik ist nicht verbaut. Gleichzeitig integriert der Akku ein 2-in-1-Kabel mit USB-C und Lightning-Stecker, wobei das Kabel auch als Trageschlaufe dient, die beim MagSafe-Laden jedoch unten einfach baumelt und als störend wahrgenommen werden kann.

Das Kabel kann man einfach entnehmen und ein Gerät per USB-C oder ein älteres iPhone mit Lightning aufladen. Hier gibt es mit Power Delivery schnelle 20 Watt, die ich im Test auch messen konnte. Wenn man es eilig hat, kann man sein iPhone beispielsweise besonders schnell aufladen. Manchmal finde ich die Schlaufe des Kabels nervig, allerdings hat man auch immer ein USB-C und Lightning-Kabel mit dabei und muss diese nicht separat mitführen.

Die Powerbank ist aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten nicht ganz so kompakt wie andere Modelle ihrer Art. Die Abmessungen betragen 11,3 x 6,9 x 2,4 Zentimeter und ist die Powerbank mit MagSafe am großen iPhone Plus oder iPhone Pro Max angebracht, schließt sie unten fast bündig ab. Beim iPhone 15 oder iPhone 15 Pro ist es genau umgekehrt und die Powerbank ist etwas länger als das iPhone selbst. Für die Bedienung ist das aber kein Beinbruch.

Mit der Lisen MagSafe Powerbank auch die Apple Watch aufladen

Des Weiteren könnt ihr mit der Lisen Powerbank auch die Apple Watch mit Storm versorgen, da neben dem MagSafe-Ladepad auch ein Ladepuck für die Apple Watch verbaut ist. Dieser ist fix in der Powerbank und man kann ihn nicht hochklappen, um eine Uhr mit einem Loop-Armband bequem zu laden. Das Armband muss man öffnen, damit die Uhr zuverlässig Strom aus der Powerbank ziehen kann. Bei Armbändern mit Schließe ist das sowieso kein Problem. Um den Ladevorgang zu starten, muss man drei Sekunden lang auf den Power-Knopf drücken, wobei ein anschließender Doppelklick die Ladung wieder stoppt. Da der Ladepuck nur 2,5 Watt liefert, erfolgt die Aufladung normal und ohne Fast Charging.

Wichtig: Da das iPhone-Ladepad und das Ladepad der Apple Watch relativ nah beinander sind, kann man immer nur ein Gerät gleichzeitig kabellos aufladen. Sowohl das iPhone 15 Pro als auch das iPhone 15 Pro Max sind zu breit, sodass die Apple Watch nicht korrekt ausgerichtet auf dem Ladepad liegen kann. Dann kann man aber einfach das integrierte Kabel benutzen.

Powerbank stellt noch mehr Anschlüsse bereit

Doch die Lisen MagSafe Powerbank bietet noch mehr, denn sie hält je einen weiteren UCB-C, Lightning und USB-A Anschluss bereit. Mit einem separaten Kabel, ein USB-C auf USB-A Kabel liegt bei, könnt ihr weitere Geräte mit Storm versorgen. Mit Power Delivery liefert der USB-C Anschluss ebenfalls schnelle 20 Watt, hingegen ist der Lightning-Port von Haus aus auf maximal 12 Watt begrenzt. Wenn ihr noch ältere Geräte mit USB-A im Einsatz habt, könnt ihr diese ebenfalls aufladen.

Beachten sollte man nur, dass die Geschwindigkeit minimiert wird, wenn mehrere Geräte gleichzeitig Strom aus der Powerbank saugen.

Die Haptik der Powerbank stufe ich als gut ein, allerdings kommt viel Kunststoff zum Einsatz. Daraus resultiert aber ein angenehmes Gewicht von 217,5 Gramm, wobei die Powerbank durchaus aufträgt und das Gesamtgewicht zusammen mit dem iPhone nicht mehr ganz so angenehm in der Hand ist. Auf dem rückseitigen Display kann man außerdem die restliche Kapazität ablesen, ebenso zeigen kleine Icons an, ob gerade kabellos oder mit Power Delivery geladen wird.

Mein Fazit zur Lisen Powerbank

Ich finde: Die Lisen Powerbank ist ein absolutes Multitalent und ist abgesehen vom fehlenden Qi2-Support eine echte Empfehlung. Ein paar Abstriche muss man machen, unter anderem ist die Kabelschlaufe öfters im Weg und bei den kleinen iPhones steht die Powerbank leicht über. Die Apple Watch lässt sich nur laden, wenn das Armband geöffnet ist. Die Geschwindigkeiten per Kabel sind top und iPhone und iPad sind schnell wieder aufgeladen. Bei der Verarbeitung kann man nicht meckern und der Preis ist letztendlich richtig gut.

Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 39,99 Euro, was schon ein guter Preis ist. Derzeit könnt ihr aber 15 Prozent sparen und zahlt so nur 33,99 Euro – ein Gutscheincode ist dafür nicht notwendig.