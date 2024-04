Microsoft OneDrive: Offline-Modus für Cloudspeicher angekündigt

Neben Apples iCloud Drive, Google Drive und Dropbox dürfte auch Microsofts OneDrive (App Store-Link) einer der beliebtesten Cloudspeicher auf dem Markt sein. Mittlerweile ist der Dienst schon seit knapp 16 Jahren aktiv und bietet einen kostenlosen Online-Speicher von 5 GB. Verfügt man über ein aktives Microsoft 365-Abonnement, erhöht sich die Speicherkapazität auf 1 TB.

Schon im Oktober des vergangenen Jahres wurde OneDrive für Web mit einer Reihe neuer Funktionen und Verbesserungen ausgestattet, um Dateien und Inhalte schnell abrufen können, unabhängig davon, wo man sich befindet. Um weiterhin einen einfachen Zugriff auf die eigenen Dateien zu ermöglichen, führt Microsoft jetzt einen Offline-Modus ein, der sowohl Geschwindigkeitsverbesserungen als auch Offline-Funktionen bei der Verwendung von OneDrive im Browser bietet. Das berichtet Microsoft in der eigenen Tech-Community. Der Offlinemodus ermöglicht es, die folgenden Dinge zu tun, wenn man keine Internetverbindung hat:

Öffnen von und Interaktion mit den OneDrive-Ansichten „Home“, „Meine Dateien“, „Freigegeben“, „Favoriten“, „Personen“ und „Meeting“

Anzeige von Ordnern, Dateinamen und Metadaten wie Größe, letzte Aktivität, Datum des letzten Öffnens und mehr

Verwendung der Ansicht „Meine Dateien“ von OneDrive for web, um Dateien umzubenennen, zu sortieren, zu verschieben oder zu kopieren, sowie Synchronisation bei wiederhergestellter Internetverbindung

Öffnen von lokal gespeicherten Office- und Nicht-Office-Dateien (Dateien, die als „offline verfügbar“ markiert sind) in ihrer nativen Anwendung und Vornehmen von Änderungen

Dateien im Microsoft OneDrive auch offline speichern

Der Offline-Zugriff auf OneDrive soll laut Microsoft „dabei helfen, auch in Umgebungen mit instabilen oder nicht verfügbaren Internetverbindungen produktiv zu bleiben“. Der Offline-Modus verwendet den lokalen Speicher des eigenen Geräts, um bestimmte Dateiinformationen wie Dateiname, Größe, Autor, Datum des letzten Zugriffs und mehr zu speichern. Dies wird durch die OneDrive Sync-App ermöglicht, die einen Cache der Metadaten der Dateien intelligent lokal speichert. Dadurch werden die Ladezeiten für OneDrive im Browser verbessert und die Anzeige sowie die Interaktion mit OneDrive-Dateien beschleunigt.

Um den Offline-Modus zu verwenden, hat man sicherzustellen, dass man einen Windows- oder Mac-Rechner hat, auf dem die neueste OneDrive-Synchronisierungs-App läuft. Danach geht man online und meldet sich bei OneDrive for Web in Microsoft Edge oder Google Chrome an, wodurch eine automatische einmalige Einrichtung des Offline-Modus ausgelöst wird. Sobald man den Offlinemodus eingerichtet haben, kann man auch ohne Internetverbindung weiterhin auf OneDrive zugreifen und Dateien durchsuchen, organisieren, verschieben, kopieren und umbenennen. Alle Offline-Änderungen, die man vornimmt, werden synchronisiert, sobald man sich wieder mit dem Internet verbindet. Zudem hat man jederzeit die Möglichkeit, den Offline-Modus in OneDrive zu deaktivieren – und später wieder zu aktivieren.

Der Offlinemodus wird ab sofort eingeführt und ist noch nicht für alle User verfügbar. Die Funktion wird weltweit nach und nach zur Verfügung gestellt, Schulen und Unternehmen mit OneDrive sollen das Feature zuerst bekommen.