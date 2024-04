April 2024: Die besten Apps und Spiele des Monats

Ketchup ist ein umfassendes Kompendium aller Pokémon-Generationen, das eine leistungsstarke Suche, das Tracking gefangener und favorisierter Pokémons, ein Tool für Kampfvergleiche und ein Quizspiel in einer App vereint. Das Besondere und der Unterschied zu anderen Apps ist das simple, aber effektive Design, mit dem man leicht findet, wonach man sucht, und alle Inhalte in einer kohärenten, verständlichen und modernen Oberfläche präsentiert. Mehr Infos gibt es hier.

Vor dem Start des Spesen-Trackers hat man seinen Namen und die bevorzugte Währung einzugeben und kann dann im Anschluss damit beginnen, über einen prominent platzierten „+“-Button am unteren Bildschirmrand die ersten Ausgaben einzupflegen. Neben der Summe gibt es auch die Möglichkeit, das Datum, die Uhrzeit und ein passendes Emoji auszuwählen. An dieser Stelle tauchen gleich zwei Ungereimtheiten der App auf: Es lassen sich nur ganze Euro-Beträge eingeben, Kommastellen sind nicht möglich. Kostete die Pizza zum Mittagessen 12,70 Euro, hat man entweder 12 oder 13 Euro einzugeben. Auch die Auswahl der Emojis ist durch eine ellenlange Liste mit untereinander angeordneten Symbolen ohne Spalten nicht gut designt worden. Mehr Details gibt es hier.

Waren die zuvor veröffentlichten Spiele der Dadish-Reihe noch allesamt klassische 2D-Jump’N’Runs, wagt sich der Entwickler Thomas Young mit seinem neuesten Titel erstmals in 3D-Welten vor. Wieder einmal dreht sich alles um das pinkfarbene Radieschen, das gleichzeitig auch Vater von vielen kleinen Radieschen ist – daher auch der treffende Name „Dadish“, die Kombination aus „Dad“ und „radish“. Dadish ist eingeschlafen und hat es seinen Kindern erlaubt, auf eigene Faust loszuziehen – also muss man sich durch insgesamt 50 Level kämpfen und versuchen, sie alle wieder aufzuspüren. Zum Artikel geht es hier.

Pilgrims ist ein kleines Abenteuer vor der Kulisse eines malerischen Königreichs und fand Inspiration in klassischen mittel- und osteuropäischen Märchen und teilweise auch von John Steinbecks Büchern. Es erzählt die kleinen Geschichten von Tramp, Granny, Bandit und Devil, vier verschiedene Charaktere mit jeweils eigenen Macken und Vorzügen, die schließlich gemeinsam durch das Land ziehen, sich mit Fremden herumschlagen und sich gegenseitig helfen. Infos gibt es hier.

Die Spielidee von Teeny Tiny Trains ist denkbar einfach und gibt es so im App Store auch schon: Ihr müsst auf der Spielfläche mehrere Schienen so bauen, dass die Züge von gewünschten Start bis zum Ziel fahren können. Das ist in den 20 bis 30 Leveln noch ziemlich einfach, wird dann aber zunehmend immer schwieriger. Auch weil immer neue Elemente hinzu kommen. Details findet ihr hier.

Puyo Puyo Puzzle Pop bietet gleich mehrere Modi, um die Gamer an den Bildschirm zu fesseln. Neben einer umfangreichen spannenden Geschichte, die sich laut Entwicklerteam „im Laufe des Spiels entfaltet“ und die bereits erwähnten 24 Charaktere einschließt, gibt es auch einen Arcade-Modus, bei dem Spieler und Spielerinnen den Madō-Turm erklimmen müssen und auf eine sich stetig verändernde Karte für endlosen Spielspaß zugreifen können. Auch ein Abenteuer-Modus ist mit an Bord, um sich voll und ganz auf das Puzzle-Gameplay und erste Plätze in den Ranglisten konzentrieren zu können, ebenso wie ein Mehrspieler-Modus über Apples Game Center zum Herausfordern in einem Echtzeit-Mehrspieler-Wettstreit mit bis zu vier teilnehmenden Personen. Mehr könnt ihr hier lesen.

Eure Aufgabe ist es, möglichst viele Wohneinheiten übereinander zu stapeln, ohne dass der Turm umfällt. Sobald drei gleichfarbige Einheiten gestapelt sind, verschwinden diese vom Display, ihr bekommt Punkte gutgeschrieben und könnt wieder neue Wohnungen stapeln. Natürlich fallen die farbigen Blöcke in zufälliger Reihenfolge herab und ihr könnt nicht passende Einheiten einfach zur Seite schieben und den zwei Monstern rechts und links zum Fraß vorwerfen. Doch die Monster haben irgendwann zu viel und sind für kurze Zeit satt und können keine Wohnungen mehr futtern. Alle Infos findet ihr hier.

Ghost Trick lässt sich am ehesten als Puzzle-Adventure beschreiben und wurde unter der Regie und mit dem Design von Shu Takumi, der vor allem für die Ace Attorney-Reihe bekannt ist, kreiert. Im Spiel schlüpft man in die Figur eines Geistes (Sissel) mit besonderen Kräften: Als Sissel lässt es sich zwischen der realen Welt und der Geisterwelt hin- und herwechseln. Währenddessen interagiert man mit Objekten, um bestimmte Ergebnisse zu verändern und so zu versuchen, dem eigenen Mord auf den Grund zu gehen. Die Details gibt es hier.