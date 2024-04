Super Monsters Ate My Condo startet im App Store und bei Apple Arcade

Ich habe unser Archiv durchforstet und festgestellt, dass wir das Spiel, dass damals noch auf den Namen „Monsters Ate My Condo“ erstmals im September 2011 vorgestellt haben. Die Neuauflage Super Monsters Ate My Condo (App Store-Link) ist neu im App Store aufgeschlagen und wird zeitgleich auch als Plus-Spiel bei Apple Arcade (App Store-Link) ohne Werbung und In-App-Käufe vertrieben.

Eines hat sich aber nicht geändert: Das Spielprinzip. Eure Aufgabe ist es, möglichst viele Wohneinheiten übereinander zu stapeln, ohne dass der Turm umfällt. Sobald drei gleichfarbige Einheiten gestapelt sind, verschwinden diese vom Display, ihr bekommt Punkte gutgeschrieben und könnt wieder neue Wohnungen stapeln. Natürlich fallen die farbigen Blöcke in zufälliger Reihenfolge herab und ihr könnt nicht passende Einheiten einfach zur Seite schieben und den zwei Monstern rechts und links zum Fraß vorwerfen. Doch die Monster haben irgendwann zu viel und sind für kurze Zeit satt und können keine Wohnungen mehr futtern.

Im Laufe des Spiel gibt es spezielle Böcke, die in Kombinationen besonders viele Punkte geben, ebenso gilt es Aufgaben zu erfüllen und Münzen zu sammeln, mit denen ihr ein paar Extras freischalten könnt. Super Monsters Ate My Condo ist ein rasantes Match-3-Spiel mit bunten Grafiken und lustigen Soundeffekten. Tägliche Ziele sollen zum regelmäßigen Spielen animieren und das Gameplay an sich ist sehr kurzweilig. Die Highscore-Jagd ist damit eröffnet.

Super Monsters Ate My Condo lässt sich ohne Apple Arcade kostenlos auf iPhone und iPad installieren und die ersten Spiele könnt ihr gratis angehen. Um die Vollversion freizuschalten und weiterzuspielen, muss das Spiel für einmalig 5,99 Euro gekauft werden. Hingegen ist Super Monsters Ate My Condo+ bei Apple Arcade natürlich direkt beim Download eine Vollversion.