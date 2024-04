DALL-E: AI-Bildkreationen jetzt in ChatGPT bearbeiten

Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch und hat spätestens mit OpenAIs Chatbot ChatGPT (App Store-Link) auch die breite Masse erreicht. Ein weiteres Produkt von OpenAI, der KI-Bildgenerator DALL-E, wurde nun mit einer Reihe von Upgrades versehen, um eigene KI-basierte Bilder noch weiter verbessern zu können.

Wie OpenAI bei Twitter/X berichtet, gibt es jetzt Tools zur Bildbearbeitung, wenn man DALL-E in ChatGPT verwendet – sowohl im Web als auch auf dem Smartphone. Zweitens bietet DALL-E jetzt voreingestellte Stilvorschläge, die einen bei der Bilderstellung inspirieren sollen – ähnlich wie die KI-generierten Hintergrundbilder, die man von Android kennt.

DALL-E befindet sich mittlerweile in der dritten Generation, und die jüngsten Updates scheinen darauf abzuzielen, die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. In DALL-E 3 wurde die Integration mit ChatGPT hinzugefügt, die dem User die Aufgabe abnimmt, einen perfekt beschreibenden Bild-Prompt zu schreiben – man sagt ChatGPT einfach, was man möchte, und die KI erledigt den Rest. Das heutige Update ist eine Erweiterung dieser Funktion, die es auch Gelegenheits-Usern von DALL-E ermöglicht, Ergebnisse über die ChatGPT-Benutzeroberfläche zu bearbeiten und zu verfeinern.

Neue Style-Prompts inspirieren auch unerfahrene User

Die neuen Style-Prompts im DALL-E 3 Service scheinen vor allem unerfahrene User an die Hand nehmen zu wollen, wenn sie vor einer leeren Leinwand stehen und sich fragen, was genau sie eigentlich mit der Bilder-KI kreieren wollen. Die neuen Eingabeaufforderungen dienen als eine Art Ausgangspunkt und umfassen Stile wie Holzschnitt, Gothic, Synthwave und handgezeichnet, zudem werden Beispiele geliefert, wenn man mit der Maus darüber fährt. Wählt man einen Stil aus, wird er zur Eingabeaufforderung hinzugefügt. Den Rest muss man weiterhin selbst herausfinden: Man ist also nicht völlig aus dem Schneider, was die eigene Kreativität angeht.

In letzter Zeit hat sich OpenAI auch mit einem etwas dringlicheren Problem im Zusammenhang mit der KI-Bilderstellung befasst: Transparenz. Anfang dieses Jahres hat DALL-E 3 damit begonnen, sichtbare Wasserzeichen und Metadaten hinzuzufügen, um ein KI-generiertes Bild zu kennzeichnen. Zwar können böswillige Akteure diese leicht entfernen, aber es zeigt, dass OpenAI gewillt ist, durch KI entstehende Probleme anzugehen.