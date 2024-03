KI-Features im iPhone: Apple noch immer in Gesprächen mit Google und OpenAI

Apple befindet sich in laufenden Gesprächen mit Google und OpenAI, um deren generative Sprachmodelle als Rückgrat neuer iPhone-KI-Funktionen zu nutzen. Das berichtet Bloomberg in einem umfassenden Artikel über Investitionen in KI-Features der großen Tech-Unternehmen. Eine offizielle Ankündigung von Seiten Apples wird laut Bloomberg allerdings nicht vor diesem Sommer erwartet.

Der heutige Bericht folgt auf die Nachricht zu Beginn dieser Woche, nach der Apple Gespräche mit Google geführt habe, um dessen KI-Engine Gemini als Teil von iOS 18 in das iPhone zu integrieren. Apple-CEO Tim Cook hatte bereits angekündigt, dass der Konzern in diesem Jahr „neue Wege“ im Bereich der KI beschreiten werde. Es wird erwartet, dass iOS 18 dabei eine große Rolle spielen wird. Bisher ging man jedoch davon aus, dass sich die interne Arbeit von Apple auf kleinere KI-Funktionen konzentriert, die auf dem Gerät funktionieren und keine Internetverbindung benötigen.

Um leistungsfähigere Cloud-basierte generative KI-Funktionen voranzutreiben, darunter die Fähigkeit, Bilder zu erstellen und Aufsätze auf der Grundlage einzelner Eingabeaufforderungen zu verfassen, sucht Apple nach einem Partner, der bereits über die erforderliche groß angelegte Hardware-Infrastruktur und Rechenkapazitäten verfügt. Es wird erwartet, dass auch Siri von den Verbesserungen der künstlichen Intelligenz profitieren wird, die Apple in iOS 18 einführen will. Einem Bloomberg-Informanten zufolge plant Apple den Einsatz großsprachiger Modelle, um Siri komplett zu überarbeiten und in den „ultimativen virtuellen Assistenten“ zu verwandeln.

Bessere Interaktion von Siri mit iMessage?

Mark Gurman von Bloomberg sagt, dass eine der spezifischen Funktionen, die Apple entwickle, eine verbesserte Interaktion zwischen Siri und der Nachrichten-App ist. Diese würde es Siri ermöglichen, Sätze effektiver automatisch zu vervollständigen und komplexe Fragen zu beantworten.

Da jedoch Unternehmen wie Nvidia und andere KI-Firmen die Technologielandschaft weiterhin umgestalten, zeigt sich das Investitionsklientel besorgt, dass Apple dem Entwicklungstempo der Branche nicht mehr folgen kann und das erwartete „Hyperwachstum“ nicht erleben wird. Dazu müsste der iPhone-Hersteller seine Glaubwürdigkeit durch den Einsatz generativer KI-Funktionen in diesem Jahr deutlich steigern. Es ist davon auszugehen, dass Apple entsprechende Neuerungen auf der WWDC 2024, die erwartungsgemäß Mitte Juni jedes Jahres stattfindet, präsentieren wird.