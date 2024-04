iOS 18: Neue KI-Features sollen ohne Cloud-Server auskommen

Mit iOS 18 plant Apple, neue KI-basierte Funktionen in das mobile Betriebssystem zu integrieren. Die KI-Features sollen laut Mark Gurman von Bloomberg überhaupt nicht auf Cloud-Servern basieren. Dies teilt der Tech-Redakteur in der neuesten Ausgabe seines „Power On“-Newsletters mit.

„Während die Welt auf die große KI-Enthüllung von Apple am 10. Juni wartet, sieht es so aus, als ob die erste Welle von Funktionen vollständig auf dem Gerät funktionieren wird“, so Gurman im Q&A-Teil seines heutigen Newsletters. „Das bedeutet, dass es keine Cloud-Verarbeitungskomponente für das große Sprachmodell des Unternehmens gibt, die Software, die die neuen Funktionen antreibt.“

Laut Gurman wird Apple wahrscheinlich dennoch einige Cloud-basierte KI-Funktionen anbieten, die von Googles Gemini oder einem anderen Anbieter betrieben werden. Apple hat Berichten zufolge Gespräche mit Unternehmen wie Google, OpenAI und dem chinesischen Unternehmen Baidu über potenzielle generative KI-Partnerschaften geführt. Es wird nicht erwartet, dass iOS 18 Apples eigenen ChatGPT-ähnlichen Chatbot enthält, zudem ist unklar, ob Gemini oder ein anderer Chatbot direkt in iOS 18 integriert werden wird.

Apple kauft KI-Server für eigene Dienste

Es ist möglich, dass Apple in Zukunft eigene Cloud-basierte generative KI-Funktionen anbieten wird: Apple Supply-Chain-Analysten wie Ming-Chi Kuo und Jeff Pu gaben in der Vergangenheit an, dass das Unternehmen aktiv KI-Server kauft. Gerüchten zufolge soll iOS 18 neue generative KI-Funktionen für die Spotlight-Suche des iPhones, Siri, Safari, Shortcuts, Apple Music, Messages, Health, Numbers, Pages, Keynote und mehr bieten.

Mark Gurman hat bereits berichtet, dass die generative KI die Fähigkeit von Siri verbessern wird, komplexere Fragen zu beantworten, und es der iMessage-App ermöglicht, Sätze automatisch zu vervollständigen. Es ist wahrscheinlich, dass Apple iOS 18 und andere Software-Updates auf der jährlichen Entwicklerkonferenz WWDC vorstellt, die vom 10. bis 14. Juni dieses Jahres stattfindet.