Baseus Ladegeräte mit USB-C und Steckdose stark rabattiert

Der Anbieter Baseus ist uns bekannt und wir haben schon einige Produkte im Rahmen von Testberichten vorgestellt. Aktuell gibt es eine große Rabattaktion und Ladegeräte mit USB-C und Steckdose sind besonders günstig zu bekommen. Folgend findet ihr zwei Ladetürme sowie drei Ladegeräte, die mit den Coupons auf der Produktseite preislich richtig attraktiv sind.

Baseus 35 Watt Ladegerät mit drei Steckdosen

Der Ladeturm ist mit insgesamt drei Steckdosen ausgestattet und ihr könnt zwei Geräte mit Schuko- und ein Gerät mit Eurostecker anschließen. Insgesamt gibt es 4.000 Watt und auf der Front könnt ihr Geräte mit USB-C und USB-C aufladen. Mit 35 Watt gibt es hier vergleichsweise wenig Power, für ein iPhone oder iPad ist das aber ausreichend. Wenn man mehrere Gadgets gleichzeitig laden möchte, erfolgt die Aufladung leider etwas langsam.

Mit dem zusätzlichen 30 Prozent Coupon auf der Produktseite reduziert sich der Preis auf günstige 20,99 Euro (Amazon-Link) statt 39,99 Euro.

Baseus 35W USB C Steckdosenleiste GaN5 3-Fach Steckdose mit Schalter, 3 AC + 2 + 2... [ 7-in-1-Super-Ladestation ] : Eine Lösung für alle Ihre Geräte-Ladebedürfnisse aus einer Hand! Ausgestattet mit 3 AC-Steckdosen, 2 USB-A- und 2...

[ Intelligente Digitalanzeige ] : Den Ladestatus jederzeit im Blick! Die einzigartige digitale Anzeige dieses USB-C-Ladegeräts ermöglicht es Ihnen,...

Baseus Ladeturm mit ausziehbarem USB-C Kabel

Dieser Ladeturm aus dem Hause Baseus haben wir selbst im Einsatz und finden vor allem das ausziehbare USB-C Kabel auf der Front ungemein praktisch. Mal eben ein iPhone oder iPad laden und kein Kabel zur Hand? Einfach das integrierte Kabel ausziehen und das Gerät anschließen. Mit 65 Watt gibt es hier sogar ausreichend Power um ein MacBook aufzuladen. Auf der Front ist zusätzlich ein USB-A sowie USB-C Anschluss verfügbar. Sowohl rechts als auch links steht jeweils eine Steckdose für Schukostecker bereit.

Der Preis ist schon von 79,99 Euro auf 67,99 Euro gefallen und mit dem 20 Prozent Coupon auf der Produktseite bezahlt ihr nur noch 47,59 Euro (Amazon-Link).

108 Bewertungen Baseus USB C Ladegerät 65W, GaN III Mehrfach Netzteil mit 2 Steckdose, USB-C&USB-A... Die bessere Option: auf gutem Niveau lasst sich 1PowerCombo-Ladestation an mehrere Geräte, einer Steckdosenleiste mit 5 Anschlüssen, 3...

Einziehbares Typ-C-Kabel: Dieser Modell PowerCombo-Ladestation zeichnet sich vor allem in dem Aspekt aus, der bei Aufladen am wesentlichsten ist,...

Baseus Ladegeräte in Würfelform

Deutlich kompakter ist das Ladegerät in Würfelform, das 8,6 x 8,6 x 7,6 Zentimeter groß ist. An den drei großen Steckdosen könnt ihr diverse Geräte anschließen, wobei maximal 4.000 Watt unterstützt werden. Auf der Oberseite stehen außerdem zwei USB-A und zwei USB-C Ports bereit, die jedoch nur 30 Watt anbieten.

Mit dem 40 Prozent Coupon auf der Produktseite reduziert sich der Preis von 39,99 Euro auf 23,99 Euro (Amazon-Link).

Baseus 30W Würfel USB C Steckdosenleiste GaN5 USB C Ladegerät USB 3-Fach Steckdose... [ 7-in-1-Super-Ladestation ] : Eine Lösung für alle Ihre Geräte-Ladebedürfnisse aus einer Hand! Ausgestattet mit 3 AC-Steckdosen, 2 USB-A- und 2...

[ 30W Super-Schnell-Ladegerät ] : Effizientes Laden spart Zeit und Nerven! Der DC-Ausgang dieses tragbaren Ladegeräts kann bis zu 30W liefern und...

Baseus Mehrfachladegerät in Steckdosenleiste-Form

Wenn ihr lieber ein längliches und liegendes Ladegerät bevorzugt, könnt ihr euch den Mehrfachlader ebenfalls günstiger sichern. Baseus bietet ein Ladegerät mit 65 Watt sowie mit 100 Watt an. Via USB-C oder USB-A könnt ihr angeschlossene Geräte schnell aufladen, auch MacBooks und Laptops. Insgesamt gibt es 2x USB-C und 2x USB-A. Des Weiteren ist eine Steckdose mit an Bord, die 4.000 Watt unterstützt.

Die 65 Watt Variante kostet mit Gutschein nur 31,99 Euro (Amazon-Link) statt 59,99 Euro, das Ladegerät mit 100 Watt liegt bei 48,99 Euro (Amazon-Link) statt 69,99 Euro.

154 Bewertungen Baseus USB C Ladegerät 65W, GaN III Mehrfach Netzteil mit Steckdose, 5 in 1... 65W USB C Ladegerät Mehrfach: Baseus USB-C Netzteil unterstützt eine max ausgangsleistung von 65W. Es lädt Ihr MacBook Pro 13" von 0-28% in nur 30...

5 in 1 USB C Tragbarer Netzteil: Der leistungsstarke PD USB C Schnellladegerät verfügt über 5 Ladeanschlüsse (2 USB-C, 2 USB-A, 1 AC Steckdose)....

Baseus Ladegerät 100W, GaN3 PowerCombo On, USB C Netzteil PD Mehrfach Ladegerät mit... 100W USB C Ladegerät Mehrfach: Dieses neue Baseus USB-C Schnellladegerät unterstützt eine maximale Ausgangsleistung von 100W an C1/C2 port. Es...

5 in 1 USB C Tragbarer Netzteil: Mit 2 Typ-C-Anschlüssen und 2 USB-A-Anschlüssen unterstützt dieses USB C Netzteil PD3.0, QC 4.0+, QC3.0, PPS, SCP...