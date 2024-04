LumaFusion: Version 5.0 mit spannenden neuen Features angekündigt

iMovie für iOS ist ein guter Einstieg in die Welt der Videobearbeitung, bietet aber lediglich Basisfunktionen. Das deutlich professionellere Video-Editing-Tool Final Cut Pro hingegen bleibt weiterhin Mac-exklusiv. Die wohl beste Alternative für iPhone und besonders für das iPad ist der Video-Editor LumaFusion (App Store-Link). Die Anwendung kostet aktuell per Einmalkauf 29,99 Euro im deutschen App Store.

Mit einer Bewertung von sehr guten 4,8 von 5 Sternen im deutschen App Store dürfte LumaFusion wohl zu einem der beliebtesten Mehrspur-Video-Editoren im mobilen Bereich liegen. Das Entwicklerteam wird zudem nie müde und bringt regelmäßig Updates auf den Weg. Nun hat man bei YouTube ein neues Video zur Verfügung gestellt, das den Nutzern und Nutzerinnen der App das nächste große Versions-Update auf v5.0 von LumaFusion schmackhaft machen soll.

Neue Funktionen für LumaFusion 5.0

Mit Version 4.0, das im April des vergangenen Jahres das Licht der Welt erblickte, hatte das LumaFusion-Team einen Multicam-Support bereitgestellt, nun folgen weitere neue Features und Verbesserungen, wie das jüngste YouTube-Video zeigt. Dort heißt es unter anderem:

„LumaFusion 5.0 wird eine Reihe mit Spannung erwarteter neuer Funktionen enthalten, darunter erweitertes Keyframing, Speed Ramping mit erweiterten Bezier-Kurven und Velocity-Graphen. Wir können es kaum erwarten, dass Sie diese bald in die Hände bekommen! Zusammen mit dem Update werden wir über unsere LumaTouch Academy ausführliche Tutorials und Live-Workshops anbieten, damit Sie das Beste aus den neuen Funktionen für Ihre Bearbeitung herausholen können.“

Das große Update auf Version 5.0 wird nach Aussage vom LumaFusion-Team noch „in diesem Sommer“ an den Start gehen. Die neuen Funktionen wie Key-Framing und Speed Ramping werden in eine App integriert werden, die speziell für mobile Touchscreens überarbeitet wurde. Genauere Infos zum Erscheinungstermin und zur Preisgestaltung ließ sich das Entwicklerteam von LumaFusion noch nicht entlocken, allerdings gibt man an, die neuen Funktionen „in den nächsten Monaten“ im Detail mit der Community teilen zu wollen. Das kleine Feature-Video von LumaFusion zu Version 5.0 haben wir euch abschließend unter den Artikel eingebunden.

Fotos: LumaFusion/YouTube.