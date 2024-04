Adobe Firefly: KI-Modell vereinfacht die Nutzung von Photoshop

Adobe erweitert seine Kreativsoftware Photoshop um einige neue generative KI-Tools, die den Usern zusätzliche Möglichkeiten zur Kontrolle der von ihnen erstellten Designs bieten sollen. Diese neuen Werkzeuge, die auf Adobes neuem Firefly Image 3-Basismodell basieren, sind ab heute über die Photoshop-Betaversion der Desktop-App verfügbar und werden laut Adobes Pressemitteilung „im Laufe des Jahres“ allgemein verfügbar sein.

Das wohl bemerkenswerteste Werkzeug ist „Referenzbild“, das vom User hochgeladene Bilder als Inspiration für die von Adobes KI generierte Ausgabe verwendet und ähnliche Elemente in Stil und Farbe anpasst. Anstatt beispielsweise einen Prompt wie „ein blauer Oldtimer-LKW mit Blumenaufklebern“ immer wieder zu verändern, kann man einfach ein Referenzbild angeben, an dem sich Photoshop orientiert. Wichtig zu wissen: Man muss über die Rechte an den Bildern verfügt, die man verwenden will. Trotz der Verantwortung, die man damit den Nutzern und Nutzerinnen auferlegt, erklärt Adobe (via The Verge), dass das neue Referenzierungswerkzeug immer noch „sicher für den kommerziellen Gebrauch“ sei – eines der bemerkenswertesten Vorteile, die Firefly laut Adobe gegenüber konkurrierenden generativen KI-Modellen hat.

Zu den weiteren generativen KI-Werkzeugen, die in der Photoshop-Betaversion verfügbar sind, gehören „Hintergrund generieren“, das neue Hintergrundbilder, beispielsweise für Produktfotografie, ersetzt und erstellt, sowie „Details verbessern“, das die Klarheit und Schärfe von Bildern erhöht. Auch eine Option zum Erstellen von ähnlichen Bildern ist verfügbar und verwendet eines der drei Bilder, die mit den Firefly-Werkzeugen von Photoshop generiert wurden, als Referenz, um ähnlich aussehende Inhalte zu erzeugen.

Adobes Firefly-Modell der dritten Generation, das im Vergleich zum Vorgängermodell über hochwertigere Bilderzeugungsfunktionen verfügt, ist auch in einer öffentlichen Betaversion verfügbar, die man auch außerhalb von Photoshop über die Firefly-Webanwendung testen kann. Laut Adobe liefert das neueste Firefly-Modell eine „fotorealistische Qualität wie nie zuvor mit besserer Beleuchtung, Positionierung und Detailgenauigkeit“. Firefly Image 3 ist im Vergleich zum Vorgängermodell Firefly besser in der Lage, lange, beschreibende Texteingaben zu verstehen, und kann klarere Texte in den generierten Bildern erzeugen.

Neben der generativen KI fügt Adobe auch einige neue Standardwerkzeuge zu Photoshop hinzu, die kreative Prozesse beschleunigen können. Dazu gehört ein Anpassungspinsel, mit dem man Farbanpassungen an bestimmten Bereichen eines Bildes vornehmen kann. Außerdem gibt es einen verbesserten Schriftarten-Browser, mit dem User in Echtzeit auf die über 25.000 Schriften in Adobes Cloud zugreifen können, ohne die Photoshop-Anwendung zu verlassen. Die neuen KI-Tools in Adobe Photoshop für Desktop könnt ihr abschließend im eingebundenen YouTube-Video nochmals im Bewegtbild sehen.

Fotos: Unsplash/Adobe.