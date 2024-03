Apple kauft DarwinAI: Mehr Experten für Künstliche Intelligenz

Wie Bloomberg berichtet, hat Apple das kanadische Unternehmen DarwinAI übernommen, um das eigene Team rund um das Thema Künstliche Intelligenz zu stärken. DarwinAI hat eine KI-Technologie für die Inspektion von Bauteilen während des Herstellungsprozesses entwickelt und sich auch auf die Entwicklung kleinerer und effizienterer KI-Systeme konzentriert.

Der KI-Forscher Alexander Wong, der am Aufbau von DarwinAI beteiligt war, ist jetzt Direktor in der KI-Gruppe von Apple. Apple hat die Übernahme bestätigt, quittiert diese aber mit dem nichts aussagenden Satz: „Apple kauft von Zeit zu Zeit kleinere Technologieunternehmen, äußert sich aber nicht zu deren Zweck oder Plänen.“

iOS 18 integriert Künstliche Intelligenz

Während andere große Firmen schon KI-Funktionen in ihre Produkte integriert haben, zum Beispiel Microsoft, Google oder Samsung, werkelt Apple im Hintergrund weiter und wird mit iOS 18 und macOS 15 große Ankündigungen in Sachen Künstlicher Intelligenz machen. Apple testet umfangreiche Sprachmodelle, und es heißt, dass KI-Funktionen in Siri, Kurzbefehle, Nachrichten, Apple Music und mehr integriert werden sollen.

Mit der Übernahme von DarwinAI wird die Vision weiter vorangetrieben und die Expertise kann genutzt werden, um aus Datenschutzgründen KI-Aufgaben lokal auf dem Gerät auszuführen. Apple Chef Tim Cook hat versprochen, dass 2024 mit generativer KI neue Wege beschritten werden.