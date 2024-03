Apple blockiert Spotify-Update mit EU-Änderungen

Seit Anfang März greifen die Regeln des „Gesetzes über digitale Märkte“ und Apple hat mit iOS 17.4 weitreichende Änderungen für Nutzer und Nutzerinnen in der EU vorgenommen. Gleichzeitig muss Apple eine Strafe in Höhe von 1,8 Milliarden Euro zahlen und zudem mehr Funktionen für Drittanbieter bereitstellen.

Unter anderem erlaubt die Änderung, dass Spotify in seiner App die Preise für die angebotenen Abonnements anzeigen darf. Doch genau dieses App-Update scheint Apple zu blockieren, wie Spotify an The Verge berichtet. Schon am 5. März hat Spotify ein Update mit Links zur Spotify-Webseite sowie Preisinformationen der verschiedenen Abos eingereicht, bisher ist seitens Apple aber nichts passiert.

Spotify war und ist eine treibende Kraft in dem Streit und Apple hat in seinem Statement zum Urteil geschrieben, dass das App-Review-Team insgesamt 412 Versionen der Spotify-App geprüft und genehmigt hat, in der Regel noch am selben Tag. In der E-Mail sagt Spotify, dass es seit der Einreichung des neusten Updates keine Rückmeldung von Apple erhalten hat.

Spotify Update wird von Apple nicht freigegeben

Das Unternehmen schreibt, dass dies „ein weiteres Beispiel dafür ist, wie Apple, wenn es nicht kontrolliert wird, versuchen wird, die Entscheidung der Kommission zu umgehen und/oder nicht einzuhalten“. „Angesichts der Erfolgsbilanz von Apple ist Spotify besorgt, dass Apples Verzögerung beabsichtigt ist und darauf abzielt, die Einhaltung der Vorschriften zu verzögern oder gänzlich zu vermeiden“, heißt es in der E-Mail.

„Apples Verzögerung steht in direktem Widerspruch zu ihrer Behauptung, dass sie App-Beiträge innerhalb von 24 Stunden prüfen, und sie widerspricht auch dem von der Kommission festgelegten Zeitplan für die Annahme.“

Bleibt abzuwarten, ob durch die öffentliche Berichterstattung der App-Review-Prozess urplötzlich bescheinigt wird.