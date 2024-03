iOS 17.4 ist da: Das sind alle Neuerungen

Apple hat iOS 17.4 für alle zum Download bereitgestellt und liefert vor allem für Nutzer und Nutzerinnen aus der EU viele Neuerungen aus. Das Update könnt ihr wie gewohnt über die Softwareaktualisierung laden und installieren, folgend findet ihr alle Details.

iOS 17.4: Das ist neu

Apple hat erhebliche Änderungen an der Funktionsweise des App Stores vorgenommen, um den Vorgaben des Digital Markets Act zu entsprechen. App-Entwickler können Apps fortan nicht mehr nur im App Store anbieten, sondern über alternative App Stores. Setapp hat solch einen Store schon angekündigt, weitere werden sicherlich folgen. Ein neues Gebührenmodell ist inklusive und die erste Kritik hat nicht lange auf sich warten lassen.

Alternative Zahlungsmöglichkeiten

Mit iOS 17.4 besteht keine Pflicht mehr, In-App-Käufe zu verwenden. Alternative Zahlungsmöglichkeiten werden erlaubt und Apple gewährt einen Rabatt von drei Prozent auf App Store Gebühren, die weiterhin abgeführt werden müssen.

Standardbrowser in iOS 17.4 ändern

Nach dem Update auf iOS 17.4 zeigt Apple Nutzern und Nutzerinnen in den EU beim ersten Start eine Auswahl an Browsern an, die als Standard festgelegt werden können. Apple erlaubt auch alternative Browser-Engines und beschränkt Browser wie Chrome nicht auf die WebKit-Engine.

Apple öffnet NFC-Schnittstelle

Künftig dürfen auch andere Bezahl-Apps und Banken den NFC-Chip zum Bezahlen nutzen. Damit wird das kontaktlose Bezahlen einfacher, ihr könnt bei mehreren Anbietern selbst entscheiden, welche Karte als Standard festgelegt ist.

CarPlay der nächsten Generation

Während die oberen Änderungen nur für die EU gelten, wird das große CarPlay Upgrade vorerst nur in den USA verfügbar gemacht. Dann kann CarPlay auch auf weiter Autodaten zugreifen und diese darstellen. Unter anderem den Ladezustand bei Elektrofahrzeugen, die Steuerung der Klimaanlage, es gibt Zugriff auf Kameras, auf den Reifendruck und mehr.

iOS 17.4: Die offiziellen Update-Notizen

Apps in der EU

Personen mit Wohnsitz in der Europäischen Union können jetzt:

Apps von alternativen App-Marktplätzen installieren

Browser-Apps mit alternativen Browsertechnologien installieren

Den Standard-Webbrowser festlegen, wenn Safari das erste Mal geöffnet wird

Alternative Zahlungsoptionen für Apps im App Store mit dem externen Badge für Einkäufe verwenden.

Einige Optionen müssen vom Entwicklungsteam unterstützt werden.

Emojis

Neue Emojis sind jetzt über die Emoji-Tastatur verfügbar: Pilz, Phönix, Limette, gesprengte Kette und schüttelnde Köpfe.

18 Personen- und Körper-Emojis sind nun in beiden Richtungen verfügbar.

Apple Podcasts

Mit Transkripten kannst du Folgen anhören und dazu den synchron zum Audio hervorgehobenen Text auf Englisch, Spanisch, Französisch und Deutsch lesen.

Der Text von Folgen kann als Ganzes gelesen oder nach Wörtern oder Text durchsucht werden. Durch Tippen kann die Wiedergabe ab einer bestimmten Stelle gestartet werden und Bedienungshilfenfunktionen wie „Textgröße“, „Kontrast erhöhen“ oder VoiceOver werden unterstützt.

Dieses Update enthält folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen: