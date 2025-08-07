112 Operator ist das aktuelle Gratis-Spiel im Epic Games Store

Es ist mal wieder Donnerstag und damit Zeit für ein kostenloses Spiel im Epic Games Store. Falls ihr den alternativen App Store noch nicht auf eurem iPhone oder iPad installiert habt, könnt ihr das schnell nachholen. Klickt euch einfach auf diese Webseite von Epic Games und folgt den Anweisungen. Eine „Gefahr“, wie Apple es oftmals darstellt, gibt es hier auch nicht – Epic Games zählt mit seiner Spiele-Plattform seit Jahren zu den etablierten Größen im Geschäft.

In dieser Woche könnt ihr 112 Operator kostenlos aus dem Epic Games Store laden. Das Spiel für iPhone und iPad ist auch im App Store erhältlich und kostet dort 9,99 Euro. Die Bewertung liegt bei durchwachsenen 3,7 Sternen, was laut den Rezensionen an gelegentlichen Abstürzen liegen soll. Die sind bei dem Kaufpreis natürlich ärgerlich. Kostenlos kann man 112 Operator aber sicherlich eine Chance geben.

Karrieremodus in Europa und SEK-Einsätze in 112 Operator

In 112 Operator übernimmt man die Verwaltung von Rettungsdiensten auf der ganzen Welt. Man nimmt Anrufe entgehen, organisiert Einheiten und versucht brenzlige Situationen möglichst schnell in den Griff zu bekommen. Krawalle, organisiertes Verbrechen, Terrorangriffe, Desaster, Naturkatastrophen und vieles mehr stehen dabei auf der Tagesordnung. Es dürfte also jede Menge zu tun geben.

Im Spiel stehen 25 echte Städte mit zahlreichen Einsätzen zur Verfügung. 112 Operator bietet auch einen Karrieremodus, der in einer der europäischen Städten eurer Wahl spielt. Das große Ziel, wer hätte es anders gedacht: Ihr sollt die Karriereleiter nach oben klettern und an der beste Notruf-Disponent überhaupt werden. Dabei kann es durchaus vorkommen, dass ihr ein SEK-Team zur Einsatzstelle beordern müsst, um die Lage in den Griff zu bekommen.

Über einen kleinen Umweg über den Epic Games Store könnt ihr 112 Operator noch bis kommende Woche Donnerstag kostenlos auf euer iPhone oder iPad laden. Das Gratis-Angebot findet ihr direkt auf der Startseite des Epic Games Store, wenn ihr ein bisschen nach unten scrollt.