Bluetti Elite 30 V2: Das kann die neue und kompakte Powerstation

Leicht, tragbar und vollgepackt mit Power: Die Bluetti Elite 30 V2 (Amazon-Link) bringt einen 600W-Wechselrichter, eine 288 Wh LiFePO4-Batterie und 9 Ausgänge unter ein kompaktes Gehäuse. Mit nur 4,3 Kilogramm Gewicht ist sie der perfekte Begleiter für Campingtrips, Roadtrips oder als Notstromlösung zu Hause.

Schnell wieder einsatzbereit: Dank 8 Ladeoptionen – darunter Netzstrom, Solarladen und Schnellladen im Auto, bist du flexibel unterwegs. Das Highlight: Über AC lädt die Powerstation in nur 70 Minuten von 0 auf 100 Prozent auf, und das ganz akkuschonend.

Bluetti Elite 30 V2 bietet eine Dauerleistung von 600 Watt

Mit 1500 Watt Power Lifting (600 Watt durchgängig) kann man problemlos Geräte wie Wasserkocher oder Toaster betreiben. Perfekt, wenn es unterwegs mal komfortabler sein darf. Fällt der Strom aus, schaltet die Elite 30 V2 innerhalb von 10 Millisekunden in den USV-Modus um. Im Lieferumfang ist kein Solarladekabel enthalten. Wenn du ein 100W- oder 200W-Solarpanel nutzen möchtest, musst du dieses Kabel separat erwerben.

Mit Abmessungen von 25 x 17,8 x 16,75 Zentimeter ist die Elite 30 V2 kompakt, außerdem ist sie mit 30 dB flüsterleiste. Darüber hinaus steht eine App zur Kontrolle und Steuerung der Ausgänge bereit. Folgende Lademöglichkeiten gibt es:

1x 600 Watt Steckdose

1x USB-C mit 140 Watt

1x USB-C mit 100 Watt

2x USB-A mit je 15 Watt

1x DC-Anschluss mit 12V

1x Zigarettenanzünder mit 12V

Die Bluetti Elite 30 V2 kann man als Zwischenlösung bezeichnen. Sie ist kleiner als herkömmliche Powerstations, aber größer als starke Powerbanks. Zum Verkaufsstart könnt ihr die neue Elite 30 V2 günstiger kaufen, da sie für nur 199 Euro statt 269 Euro angeboten wird. Wie lange das Angebot gültig ist, können wir leider nicht sagen.