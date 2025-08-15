Moment Everything-Serie: Neue Tech-Organizer für Kabel und Co. vorgestellt

Sommerzeit ist Reisezeit, und damit auch das Problem, das eigene Tech-Equipment sicher und übersichtlich im Koffer zu verstauen. Kopfhörer, Powerbank, Maus, HDMI-Adapter, Ladekabel, USB-Sticks und mehr verlieren sich gerne einmal im Reisegepäck, wenn man keinen angemessenen Platz für sie findet. Die Moment Everything-Serie (Amazon-Link) will hier gegensteuern und bietet neue Tech-Organizer-Taschen in zwei verschiedenen Größen und mehreren Farbvarianten an.

Die Moment Everything Tech Organizer sind in einer Regular- oder Mini-Größe erhältlich und mit einem wetterfesten Mikro-Ripstop-Material mit zweilagiger Beschichtung, Stretch-Einschüben sowie elastischen Kabelhaltern ausgestattet worden. Sie werden in beiden Größen ab sofort auch bei Amazon angeboten.

Der Regular Tech Organizer von Moment steht in den Farben Marineblau, Grau und Oliv – und bald auch Schwarz – zum Kauf bereit und verfügt über Maße von 14 x 23 x 8,5 cm sowie ein Gewicht von 127 Gramm. Die Aufbewahrungstasche für Technikzubehör setzt in der größeren Variante auf ein stehendes, platzsparendes Design, das über einen umlaufenden YKK-Reißverschluss komplett geöffnet und auseinander geklappt werden kann. So bekommt man einen schnellen und übersichtlichen Zugriff auf alle verstauten Accessoires.

Wer etwas weniger Platz benötigt, kann zur etwas kleineren „Mini“-Version des Moment Tech Organizers greifen: Die Tasche nimmt im Gepäck nur 12 x 22,5 x 3,5 cm in Anspruch und wiegt lediglich 72 Gramm. Im Inneren der kleinen Tasche gibt es nach dem Aufklappen fünf elastische Fächer, in denen Ladegeräte, Kabel und Kleinteile Platz finden. Auch die Moment Mini Tech Organizer steht zunächst in den Farben Marineblau, Grau und Oliv zur Verfügung, eine schwarze Variante soll demnächst folgen.

Die beiden Tech Organizer in jeweils drei Farben finden sich ab sofort auch bei Amazon im Online-Handel. Der Mini Tech Organizer (Amazon-Link) ist dort zu einem Preis von 49,99 Euro erhältlich, der etwas größere Regular Tech Organizer (Amazon-Link) kostet 74,99 Euro. Beide Exemplare können inklusive kostenlosem Versand ab sofort geordert werden.