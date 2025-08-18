Feuerwear: Für 149 Euro einkaufen und Blumentopf „Flora“ gratis bekommen

Das bei uns im Blog mittlerweile wohlbekannte Upcycling-Unternehmen Feuerwear bietet immer wieder kleine Aktionen, bei denen man bei einer Bestellung im Online-Shop ein kleines Goodie gratis obendrauf erhält. Schon zu Ostern dieses Jahres machte Feuerwear auf sich aufmerksam, als man zu jeder Bestellung über 149 Euro den Blumentopf „Flora“ im Wert von 50 Euro geschenkt bekam, später folgte dann eine Aktion mit „Louis“ als Zugabe.

Nun meldet sich der Taschen-Hersteller aus dem deutschen Köln mit einer neuen Sommeraktion zurück und bietet erneut den Blumentopf „Flora“ als Gratis-Geschenk bei einer Feuerwear-Bestellung über 149 Euro an. „Erst ‚Flora‘, dann ‚Louis‘ – beide waren in Rekordzeit ausverkauft“, berichtet das Feuerwear-Team. „Weil eure Nachfrage so groß war, haben wir uns noch mal richtig ins Zeug gelegt und für euch ‚Flora‘ nachproduziert.“

Man gibt aber gleich eine Warnung aus: Die Stückzahl sei limitiert. „Und wer die letzten Aktionen miterlebt hat, weiß, wie schnell sie vergriffen sein können.“ Die Sommeraktion mit Flora-Zugabe gibt es nur, solange der Vorrat reicht.

Wer sowieso erwägt, eine Tasche, einen Rucksack oder eine Gepäcktasche für das Fahrrad bei Feuerwear zu kaufen, bekommt aktuell so noch ein nettes kleines Gimmick im Wert von 50 Euro gratis dazu. Das Flora-Extra erhaltet ihr unter anderem, wenn ihr den Rolltop-Rucksack Edgar, die Laptoptasche Scott, die Fahrradtasche Sam oder auch die Sporttasche Harris L bei Feuerwear in den Warenkorb legt und bestellt.

Was den Blumentopf Flora angeht, haben wir diesen auch bereits in einem kleinen Testbericht genauer unter die Lupe genommen. Flora besteht aus insgesamt zwei Teilen: Einem rund 20 cm hohen runden Übertopf aus recyceltem Feuerwehrschlauch, sowie einem sich darin befindlichen wasserdichten Pflanztopf, der zu 100 Prozent aus recyceltem PCR-Kunststoff gefertigt wird und sogar in den Niederlanden mit Hilfe von Windenergie nachhaltig produziert wird. Der Boden des Übertopfs besteht aus recycelter Plane, die auch schon in anderen Feuerwear-Produkten zum Einsatz kommt. So wird verhindert, dass bewässerte Pflanzen lecken und Möbel oder Böden verschmutzen.

Wie bei allen Produkten von Feuerwear gibt es die Taschen, Rucksäcke und Accessoires in jeweils drei Schlauchfarben: Schwarz, Weiß und Rot. Während des Bestellvorgangs kann man sich dann neben der gewählten Farbe auch aus einer großen Auswahl für ein bestimmtes Unikat entscheiden, das entsprechende Schlauch-Aufdrucke und Abnutzungserscheinungen aufweist.