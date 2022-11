Feuerwear Flora und Jules: Blumentopf und Untersetzer-Set ausprobiert

Ob die Neuerscheinungen von Feuerwear wohl auch in deutschen Feuerwachen Einzug gehalten haben? Der wohlbekannte Zubehör-Hersteller hat nämlich kürzlich zwei neue Produkte veröffentlicht: Den Blumentopf Flora und das Untersetzer-Set Jules. Beide sind jetzt auch im Feuerwear-Webshop erhältlich und können passend zur anstehenden Weihnachtssaison für die Lieben unter den Baum gelegt werden.

Der Feuerwear Flora soll sich laut Angaben des Herstellers als außergewöhnliches Geschenk zum Einzug oder zur nächsten Party eignen. „Egal ob Feuerwehr-Enthusiast oder Fan von Recycling und Nachhaltigkeit, Flora zaubert ein Lächeln in das Gesicht der Beschenkten. Durch Einsatzspuren und individuelle Aufdrucke ist jeder Blumentopf ein einzigartiges Unikat“, berichtet Feuerwear zur jüngsten Neuerscheinung.

Flora besteht aus insgesamt zwei Teilen: Einem rund 20 cm hohen runden Übertopf aus recyceltem Feuerwehrschlauch, sowie einem sich darin befindlichen wasserdichten Pflanztopf, der zu 100 Prozent aus recyceltem PCR-Kunststoff gefertigt wird und sogar in den Niederlanden mit Hilfe von Windenergie nachhaltig produziert wird. Der Boden des Übertopfs besteht aus recycelter Plane, die auch schon in anderen Feuerwear-Produkten zum Einsatz kommt. So wird verhindert, dass bewässerte Pflanzen lecken und Möbel oder Böden verschmutzen.

Die Innenmaße von Flora betragen 19 cm Höhe und 18,5 cm Durchmesser, die Außenmaße des Übertopfes 20,3 cm Höhe und 20,5 cm Durchmesser. Die gesamte Konstruktion wiegt 500 Gramm und fasst insgesamt 3 Liter. Ich habe Flora in der interessanten roten Farbvariante mit dem noch deutlich sichtbaren Aufdruck „BRANDSCHUTZ“ als Testexemplar erhalten. Feuerwehr-Fans dürfte diese Variante sicher sehr gefallen. Alternativ kann Flora auch in einer weißen Farbversion bestellt werden, auch dort gibt es echte Unikate und die entsprechenden Gebrauchsspuren.

Bei meinen ersten Begegnungen mit dem Flora-Blumentopf fiel mir zum einen die wie immer hervorragende Material- und Verarbeitungsqualität auf, die wir in der Vergangenheit schon oft bei Feuerwear gelobt haben. Kleines Manko: Der innere Pflanztopf lässt sich nur schwerlich aus dem Übertopf entfernen. Hier brauchte es einiges an Hin- und Herziehen, ehe ich den schwarzen Kunststofftopf herausnehmen konnte. Für ein etwaiges Umtopfen einer Pflanze sollte man daher vorsorglich die Erde und Pflanze separat entnehmen, und dann den Topf selbst, um kein großes Ungemach zu veranstalten.

Der neue Blumentopf Flora von Feuerwear kann als frei wählbares Unikat in roter und weißer Farbe zum Preis von jeweils 49 Euro zzgl. 4,30 Euro Versandkosten im Webshop von Feuerwear bestellt werden. Der Versand erfolgt per DHL binnen 2-3 Werktagen.

Jules: Vier runde Untersetzer in Rot oder Weiß

Wer eine kleinere Aufmerksamkeit für einen lieben Menschen und Feuerwehr-Fan sucht, findet seit kurzem auch das Untersetzer-Set Jules im Portfolio des Herstellers. Im Lieferumfang enthalten sind insgesamt vier kreisrunde Untersetzer für Getränke aller Art, die wie alle Produkte von Feuerwear aus recyceltem Feuerwehrschlauch gefertigt werden. Genau wie beim Blumentopf Flora gibt es auch hier die Farbauswahl zwischen Rot und Weiß, sowie die üblichen Aufdrucke und Gebrauchsspuren.

„Egal, ob eisgekühltes Kaltgetränk oder frisch aufgebrühter Tee: Jules trotzt Hitze und Kälte gleichermaßen. Der besonders robuste und langlebige Feuerwehrschlauch ist problemlos abwischbar. Selbst hartnäckige Flecken wie Kaffee, Rotwein oder eingetrocknete Flüssigkeiten lassen sich im Handumdrehen entfernen. Jules ist so auf jeden Einsatz vorbereitet, egal ob drinnen oder draußen.“

So berichtet Feuerwear auf der eigenen Website über das neue Untersetzer-Set Jules. Jeder Untersetzer wird aus zwei Lagen Feuerwehrschlauch gefertigt und zusammengenäht. Die robuste und rutschfeste schwarze Gummierung auf der Unterseite sorgt dafür, dass Untersetzer und Getränk an ihrem Platz bleiben. Zudem wird in die Naht jedes Untersetzers das Feuerwear-Logo als kleines Fähnchen eingesetzt.

Ich hatte in den letzten Wochen die Gelegenheit, die weiße Produktvariante von Jules auszuprobieren. Wie von Feuerwear gewohnt, überzeugt auch hier wieder die Materialqualität mit perfekt gesetzten Nähten und robustem Schlauchstoff. Mir persönlich würde das rote Untersetzer-Set aber wohl besser gefallen: Zumindest mein weißes Jules-Set wirkte durch die Abnutzungserscheinungen etwas grau-schmutzig und gefiel daher nicht so gut wie das knallige Rot der Alternative. Durch den robusten Stoff lassen sich Flecken aber in der Tat schnell wieder beseitigen – der Feuerwehrschlauch nimmt einem nicht einmal Tee- oder Rotweinflecken übel.

Das neue Untersetzer-Set Jules ist im Vierer-Paket in Rot oder Weiß zum Preis von 28 Euro zzgl. 4,30 Euro Versandkosten auf der Website von Feuerwear erhältlich. Aktuell sind allerdings keine Unikate vorhanden, so dass es sich lohnt, in den nächsten Tagen wieder im Webshop des Herstellers vorbeizuschauen.